Habló Salinas, el acusado del abuso en el Luján: 'Fui al Penal por algo que no cometí'

En mayo de 2023 salió a la luz una denuncia realizada por los padres de una alumna del Colegio Luján, que generó un escándalo tremendo en toda la comunidad educativa. Este caso conmocionó a toda la provincia de San Juan, siendo seguido muy de cerca prácticamente por toda la comunidad. Respecto a esta causa este viernes hubo una importante novedad, se trata de que por primera vez el principal y único acusado rompió el silencio cuando se acerca su sobreseimiento. 'Fui al Penal por algo que no cometí', expresó.

En el corto plazo Lucas Salinas será sobreseído por pedido del propio Ministerio Público Fiscal. Esto se debe a que no hay ninguna prueba que acredite que él fue quien abusó a esta menor con discapacidad, dentro de uno de los baños del colegio. Cabe destacar que una de las pruebas principales que se esperaban era la de ADN, mediante la cual se comparó el material genético del muchacho con la sangre hallada en la ropa interior de la víctima, donde las muestras no coincidieron.

En ese contexto, el acusado decidió romper el silencio ante los medios de comunicación durante la mañana de este viernes. 'Estuve en el Penal por algo que yo no he cometido. A esa chica no la conozco de nada, no la he visto pero aún así me imputaron', expresó desde el palacio de Tribunales.

Salinas destacó que una de las cosas que más le molestaron es que en ningún momento alguien le pidió perdón por hacerle vivir esta situación. Esto se debe a que esta acusación tomó tanta relevancia que afectó realmente su vida cotidiana, ya que su rostro fue tan difundido que la gente lo reconoce en la calle y rápidamente lo vincula a este aberrante caso.

'Ahora la trato de llevar pero sigue siendo un tema delicado porque cuesta salir a la calle, que te reconozcan y que te miren de mala manera. Me enteré de todo a través de un diario, cuando la madre de la chica lo anunció públicamente. No pude ir más a la escuela, tuve que hacerlo todo de manera virtual y ahora estoy tratando de terminar', sentenció.