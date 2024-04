Dos grescas en Pocito y Caucete dejaron más dudas que certezas

El móvil de Canal 13 llegó al Palacio de Tribunales debido a que este último domingo marcado estuvo marcado por dos episodios violentos que mantienen en vilo a la justicia en la provincia de San Juan. Los casos, ocurridos en Pocito y Caucete, han generado confusión y requerido la intervención de los letrados a cargo de las investigaciones.

El doctor Domínguez, uno de los abogados involucrados, explicó: "Nos constituimos ayer en horas del mediodía a las 11:30 horas por un hecho violento confuso entre dos personas de las que resultara gravemente herida dos personas de sexo masculino que tuvieron un intercambio de palabras fuerte, una discusión, y que habían estado bebiendo alcohol toda la noche y en un momento a otro se inicia una pelea". Además, añadió: "Miguel Ángel Flores resultó lesionado con heridas muy graves en su cabeza, las heridas fueron ocasionadas por un cuchillo y por botellas de vidrio que se encontraron partidas en la zona". Seguidamente comentó: "Lo que estamos investigando es el vínculo que estas personas mantenían, las primeras versiones indican que eran meros conocidos, pero estamos intentando determinar por qué estaban juntos y cuál fue el motivo de la discusión".

El incidente tuvo lugar en un domicilio particular y la escena se desenvolvió en la vía pública. Domínguez detalló: "Cuando llegamos, las personas no estaban. Una vez se ha trasladado al hospital de manera urgente y el otro al hospital de Caucete por las heridas cortantes en su brazo, y en el lugar estaban todos los elementos, lo que llevó a los primeros indicios que pudimos recolectar". A ello sumó "Una de las personas sigue internada en el hospital con pronóstico estable, pero complicado. Se encuentra con custodia policial las 24 horas. La otra persona, que había sido el presunto agresor, con custodia policial y a la espera de la audiencia de control de detención y formalización, en la que en principio se está investigando una tentativa de homicidio".

Por otro lado, el departamento de Pocito se convirtió en escenario de un episodio violento. El doctor Gómez, encargado del caso, reveló detalles intrigantes sobre el incidente: "En principio, se inició como una gresca, pero puede ir cambiando a medida que avanzamos en la investigación. Empezó con una discusión entre desconocidos, se hablaba de que habían estado ingiriendo bebidas alcohólicas. Sin embargo, una vez allanado el lugar, no se encontró ningún tipo de bebida alcohólica, posiblemente haya sido en otro lugar".

El domicilio de la persona herida, identificada como el señor Calivar, fue el epicentro del altercado. Gómez detalló: "En el lugar se encontraron manchas de sangre. Tenemos la versión de que personas alcoholizadas se habrían desconocido, resultando el señor Calivar herido con arma blanca. Presenta heridas punzocortantes en las costillas y en su pierna. Actualmente se encuentra fuera de peligro, internado en el Hospital Rawson".

Conforme avanza la investigación, surgen diversas versiones sobre el posible móvil del incidente. "Con las averiguaciones que se han ido haciendo, se dan estas distintas versiones de un posible robo. No sabemos si la víctima reconoce o no a alguno de sus agresores. En principio se hablaba de uno solo, y ahora de dos. Seguimos investigando para dar con el presunto agresor. Por el momento, no hay personas detenidas. Estamos a la espera de que aparezcan los efectos sustraídos, lo que todavía no está aclarado", explicó el doctor.

La clave para esclarecer el hecho está en el testimonio de Calivar. "Estamos a la espera de que pueda dar su testimonio. Se espera que avance su recuperación en su estado de salud, lo que tenemos entendido está fuera de peligro y podría declarar. Eso nos va a ayudar mucho para esclarecer el hecho", concluyó Gómez.