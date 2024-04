Zafó la "ingenua" Oviedo, la falsa embarazada que metió un celular al Penal

La mendocina Yésica Oviedo encaró convencida de traspasar el control de visitas en el Penal de Chimbas, pero no pudo. El 24 de agosto de 2023, intentó sortear el escáner con una excusa aceptable: dijo que estaba embarazada y presentó documentación, incluida una ecografía de "su bebé". Pero su maniobra fue muy ingenua y la descubrieron. Porque una paleta detectora de metales alertó que algo tenía en el pecho y en el acto supieron que escondía un teléfono.

No sólo eso, su aspecto físico no encajaba con la ecografía y al analizar en detalle este estudio, descubrieron que estaba a nombre de otra mujer. La joven iba acompañada de su cuñada y ambas pretendían ingresar a visitar al hermano de la sospechosa (pareja de la otra mujer), que no pudo ingresar a causa de su torpe maniobra. En el interior de la cárcel, un teléfono tiene un gran valor para los internos.

Pues es objeto de diversos negocios y muchas veces suelen usarse para cometer delitos, como estafas telefónicas desde el interior de la prisión. Sin embargo ese aparato que llevaba Oviedo jamás llegó a destino y encima terminó en el ojo de una averiguación preliminar encarada en la UFI de Delitos Especiales que coordina el fiscal Iván Grassi. Esas averiguaciones incluyeron las declaraciones de dos penitenciarios.

Ellos interceptaron a la mujer cuando intentó ingresar irregularmente el teléfono. Y un pedido de informes a un centro de salud de Mendoza ("Medicina por Imágenes S.A."); desde allí confirmaron que Oviedo nunca se realizó ninguna práctica en ese lugar, sino que, además, un código interno utilizado para identificar esas prácticas tampoco coincidía con la ecografía incautada. De todos modos no todo fue en vano para Oviedo.

Porque cuando Fiscalía analizó en detalle si se había producido un delito, la respuesta fue negativa, porque "el documento no tuvo la virtualidad de provocar una afectación al bien jurídico protegido (la fe pública) reuniendo los requisitos de una tentativa inidónea", pues nunca pudo engañar a los funcionarios, consta en el dictamen fiscal. En consecuencia, Fiscalía desestimó la investigación y Oviedo zafó.