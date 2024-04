¿En qué quedó la triple amenaza de bomba?: este jueves hubo una nueva audiencia

Durante la mañana de este jueves 4 de abril se llevó a cabo una nueva audiencia en relación a las amenazas de bomba que se realizaron en el Centro Cívico, Tribunales y el Centro de Salud Báez Laspiur. Durante la misma no se produjo un gran avance, pero se insistió por parte de la defensa con la quita de la preventiva y se ratificó la orden de empezar a peritar los celulares del acusado.

Dr. Jorge Gil, abogado defensor de Eduardo Bazán, habló ante el móvil de Canal 13 luego de que finalizara este nuevo encuentro entre las diferentes partes involucradas. En ese sentido el letrado comentó que insistieron en su impugnación de los 30 días de prisión que le dieron a su cliente, algo que hasta ahora no ha prosperado.

'Esta audiencia no ha producido mucho avance en la causa, habíamos pedido la impugnación de los 30 días de cárcel porque nos parecía excesivo. Sostenemos la inocencia de Bazán, no hay unas pruebas contundentes que definan el caso. La audiencia ha sido de poca trayectoria, seguimos con muy buen diálogo con Fiscalía. Todos los celulares están siendo peritados, se pidieron las cámaras del CISEM que son las pruebas que van a definir si es culpable o inocente', expresó.

Gil señaló que seguirán presionando para que avance su impugnación a esta medida de coerción, aunque quizás la resolución de la misma lleve un tiempo similar al de este 'castigo anticipado' según su calificación.

'Bazán está casado y tiene 4 hijos, hay 4 celulares que están rotos, otros que están en manos de sus hijos. Habían varios chip porque ahora los niños a cualquier edad ya juegan con un celular, entonces tener 4 u 8 celulares no es un delito. No está prohibido por el Código Penal, hasta ahora consideramos que es inocente. Nuestra prueba principal van a ser los celulares, que están en manos de Fiscalía al igual que las imágenes de las cámaras del CISEM. Los peritajes sobre los celulares todavía no comienzan', sentenció.