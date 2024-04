Ratificaron la culpabilidad del profe abusador del Barrio Frondizi

Fabián Alfaro de 52 años fue encontrado culpable por el abuso de una menor de edad a quien le daba clases de matemática como refuerzo escolar. El proceso había tenido avances en el mes de marzo del año 2023 y todo indicaba la condena contra el “profesor” particular de matemática, pero su defensa encabezada por la abogada Sandra Leveque inició una solicitud de nulidad de lo actuado por lo que el proceso se reinició este año.

En las últimas horas, luego de la revisión y la producción de pruebas el sujeto fue condenado por abusar de una alumna. Su oficio en realidad es carpintero, pero en el Barrio Frondizi daba clases particulares.

Ya había una condena previa contra Alfaro y en este caso, en julio del 2022, la fiscal Ingrid Schott tomó el caso de una adolescente de 16 años que aseguraba ser víctima del ‘profe’. Este caso se destapó a raíz de que la chica entró en crisis e intentó atentar contra su vida por el trauma que atravesaba.

La joven dijo que, a sus 10 años, sufrió reiterados abusos sexuales por parte de Alfaro. Allí comenzó la investigación que terminó con una condena de 10 años de prisión en el Penal, castigo que la abogada Sandra Leveque tratará de impugnar según dijo a Canal 13.

Fabián Alfaro estaba cumpliendo prisión preventiva domiciliaria mientras duraba el proceso, pero ahora según la decisión de la justicia deberá ser trasladado al Servicio Penitenciario para cumplir la condena.

Según la doctora Sandra Leveque no hay pericias psicológicas sobre la supuesta víctima que refuercen las pruebas para dar cuenta de credibilidad o no del testimonio. “No tenemos certeza sobre los indicadores de abuso sexual por lo tanto no estamos conformes con la decisión” de la jueza.

El próximo 29 de abril cuando se acceda a los argumentos van a plantear la impugnación de lo actuado hasta el momento. Lo que la profesional busca es que se revise el fallo porque consideran que la prueba no es suficiente, incluso aseguró que el testimonio de la víctima se ha “ajiornado” durante el proceso. Es decir, fue “modificado” según la abogada Leveque durante el tiempo.