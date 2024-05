Duro revés para Parisí, el funcionario judicial acusado de moler a golpes a su ex

Mario Parisi, el acusado de atacar a su ex pareja (Gentileza: Diario Huarpe).

El ex coordinador de Flagrancia, Mario Parisí, había solicitado mediante su defensa que su causa prescribiera. Se trata de la acusación en su contra, por presuntamente haber atacado salvajemente a su ex mujer, para luego enviar a un abogado amigo con dólares en efectivo y pasajes para que no lo denunciara. Finalmente las autoridades judiciales rechazaron este pedido.

La negativa a esta solicitud se concretó el pasado jueves 9 de mayo, desde la Sala Penal de la Corte de Justicia. Sus integrantes son Marcelo Lima, Adriana García Nieto y Daniel Olivares Yapur, quienes decidieron rechazar la prescripción que el abogado defensor había pedido aduciendo que pasó mucho tiempo por lo que se 'extinguió' la acción penal contra su cliente.

Sumado a esto, no sólo se mantuvo la acusación por los delitos de Lesiones y Amenazas, sino que también se tiró por tierra la intención de terminar todo con una probation. La intención de quien representa a Parisí era lograr la suspensión de juicio a prueba, para que su defendido cumpla con trabajo comunitario para así no llegar al debate oral y público.

De esta manera, quien fue un alto funcionario judicial en el pasado, seguirá estando en el ojo de la tormenta y siendo investigado por la denuncia que radicó hace años Fernanda Sánchez.