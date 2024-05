Dos policías complicados por moler a golpes a un ebrio que dormía en su auto

El caso lo relató la presunta víctima, Armando Vázquez Calderón de 44 años en el programa Cien Por Hora de Canal 13. Contó que el 20 de abril participó de un asado de fin de cosecha y en esa noche como se sentía mal al volver a su casa por haber bebido decidió tirar el auto al costado de calle Aguilera y quedarse dormido.

Fue despertado violentamente por al menos dos policías según su relato que le exigieron que se fuera y el reaccionó a lo que los uniformados respondieron con golpes incluso pateándolo en el piso.

Decidió denunciarlos y este viernes los efectivos Matías Francisco Durán Gómez y Maximiliano Néstor Riveros, quedaron acusados por apremios ilegales con un plazo para la investigación de unos 8 meses. El juez que tomó la decisión es Guillermo Adárvez ante la presentación de los Fiscales de la UFI delitos especiales Nicolás Schiattino y el ayudante fiscal, Sebastián Gómez.

La Fiscalía solicitó desestimar a la vez la denuncia que los efectivos policiales habían presentado contra el hombre golpeado por atentado y resistencia a la autoridad radicada en la UFI Genérica.

Para el Fiscal Gómez los policías "Actuaron de una manera excesiva y sin justificación alguna, toda vez que, tal lo relatado por el denunciante, lo agredieron luego de haberlo reducido en el piso”.

El hombre en su relato a Canal 13 ratificado en la denuncia aseguró que los uniformados le dijeron "Borracho, mandate a cambiar de aquí, les dije que no me iba a ir porque iba a chocar a otra persona que no tenía nada que ver con la fiesta que tuve yo".

Lo más insólito es que al otro día los efectivos incluso el propio Jefe de Policía le pidieron perdón y lo dejaron ir "Me dijeron que los perdonara por la desfiguración de rostro, tengo dos costillas quebradas y un pómulo hundido con 4 puntos. Hice la denuncia y me atendió el Sr. Lirola", relató.