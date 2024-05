En mayo de 2023 la escuela del presunto atacante de Hebe lo llevó a la Justicia

El caso del trágico fallecimiento de Hebe Leguiza, quien fue atacada a mazazos en la vereda de la calle 25 de Mayo, ha conmocionado a la a San Juan. La jueza de familia Marisa Valdez comentó en Banda Ancha sobre la dolorosa situación: "Es un hecho muy doloroso". Además indicó detalles del joven de 15 años, quien fue detenido por el caso y según indicaron tendría problemas de salud mental.

"Lo que se está investigando actualmente es la situación de este menor y sus antecedentes familiares", agregó la jueza Valdez.

En relación a los antecedentes del joven, Valdez mencionó una denuncia realizada a fines de mayo de 2023. "Se presentó una denuncia por un agotamiento, la cual fue realizada por una licenciada en CAVIG. Esta licenciada, miembro del colegio donde asistía el adolescente, manifestó una conflictiva familiar", explicó Valdez.

La jueza señaló que la denuncia no implicaba al joven como agresor y que no se consideraba una persona violenta. Sin embargo, indicó que el adolescente había sido derivado al gabinete por conductas típicas de su edad. La jueza tomó medidas inmediatas: "Lo primero que se hizo fue derivar al adolescente a la asesora oficial para una evaluación más detallada".

De acuerdo con lo que mencionó, intervino el equipo técnico del fuero de familia. "Hay muchos integrantes profesionales de la salud, tres profesionales quiénes toman la decisión y nosotros pedimos que den intervención", explicó. Según dijo, le tomaron las entrevistas a la familia y al menor, y señalaron que las conductas eran normales para un chico de su edad. Aunque si sugirieron seguir con un tratamiento psicológico.

"El incidente original de mayo del año pasado fue por un hecho de violencia, que llevó al ingreso al gabinete debido a algunos problemas de la conducta típicas de adolescentes, pero no manifestó ser una persona violenta entonces se indagó su entorno", comentó.

"Yo ordené que los padres hicieran terapia como el niño que era necesario que continuara. Pero en la terapia es voluntaria. Nosotros los jueces no suplimos las responsabilidades parental, no paternamos para eso se modificó el código en el 2015", comentó. Tras ello mencionó que "son los psicólogos tres psicólogos y un psicólogo de parte quién estaba abordando hasta ese momento al menor de edad. Ni la psicóloga de la escuela, quien también venía abordando dio con señales que ameritarán alguna una decisión u otra medida. Yo no recibí ninguna alerta".

Cuando sucedió el hecho, se sorprendieron, porque el joven no tuvo alertas que llevarán al final. Sobre el desencadenante, explicó: "Puede que no se haya manifestado, me puse en contacto con psiquiatras. Esto puede suceder; puede ser que no se haya visto porque cualquiera podemos tener un brote y el disparador no lo sabemos", agregó.

Valdez destacó la colaboración de los padres durante la investigación. "Hemos tenido padres colaboradores, participativos en la terapia", comentó. "Desde que conozco el hecho, puedo decir que la asesora sugirió medidas, yo las tomé, y los cinco profesionales que pasaron por la causa ninguno me sugirió otras medidas ni advirtió una conducta riesgosa para el adolescente o para terceros", aseguró.

La jueza también hizo hincapié en la importancia de la responsabilidad parental. "Los primeros que deben actuar estando en ejercicio de la responsabilidad parental son los padres. Ellos deben advertir una conducta y recurrir a los profesionales pertinentes para tomar los recaudos necesarios", enfatizó.

Valdez concluyó resaltando la necesidad de cumplir con los tratamientos y de actuar conforme a la ley y la ley de salud mental. "Todo debe hacerse con apego a la ley y a la responsabilidad de quienes contienen a los niños, niñas, adolescentes y adultos con patologías", concluyó la jueza.