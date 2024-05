Presunta digitación de jueces: se sumó una nueva presentación en la Justicia

Este miércoles, el móvil de Canal 13 conversó con el presidente del Foro de Abogados, Franco Montes, quien contó que por la presunta digitación de jueces decidieron sacar un comunicado rechazando la práctica, además de revelar que realizó una presentación en la Justicia porque le tocó sufrir en carne propia esta situación a la que consideró de ‘delicada’.

Montes contó que, en la reunión del Directorio del Foro de Abogados, surgió el tema entre colegas, por lo que, debate de por medio, decidieron sacar un comunicado en el cual expresan parte del rechazo a la práctica por parte de los jueces.

'Es un tema que a mí me atañe por dos lados. En un primer momento con el doctor Valdez en una causa propia hicimos un planteo al respecto, razón por la cual en ese momento consideré prudente no introducir el tema en el foro para no crear suspicacia que de alguna manera pudiese manchar el posicionamiento del foro', expresó.

En el comunicado, el Foro de Abogados dejó en claro su postura: ‘Entendemos que resulta violatorio a la garantía del juez natural, esta prorrogativa que se le da a una oficina eminentemente administrativa de posibilitar de sacar al juez natural que es el que primero intervino y que debe terminar interviniendo tal cual lo dice expresamente el Código Procesal Penal en función de cuestiones de índole burocrático, administrativo por el cúmulo de tarea que no son las que justifica una subrogancia', explicó Montes.

A raíz de esta polémica, desde la Corte se manifestaron sorprendidos ya que aseguran que el sistema funciona de la misma manera desde 2021 y desde el 2017 con Flagrancia y nunca se dieron esta clase de planteos. Montes por su parte, respondió que esa clase de situaciones nunca pasó dentro de una causa en la que él haya intervenido y que la acordada lo expresa rotundamente desde febrero.