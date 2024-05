Tellechea: escuchas telefónicas demostrarían que eligieron 'a dedo' un perito

Esta semana se realizaron dos nuevas audiencias en el marco del Juicio por la desaparición forzada de Raúl Tellechea. Durante las mismas se reprodujeron importantes escuchas telefónicas, pero quedaron pendientes algunas de las más importantes. En una de esas grabaciones se probaría como parte de los imputados habrían seleccionado a dedo a uno de los peritos oficiales.

Conrado Suárez Jofré, abogado querellante, contó en Cien por Hora que fue lo que dejaron estas audiencias del 13 y 14 de mayo. Como así también describió que es lo que se espera para los próximos encuentros. Hasta el momento ya se dieron a conocer las escuchas vinculadas a la familia Tellechea, junto con algunos llamados de Alberto Vicente Flores que es uno de los imputados. No obstante, lo más importante todavía quedaría por desglosar.

'Las escuchas de los co imputados Del Castillo y Moyano no pudieron ser reproducidas, porque hubo algunas dificultades técnicas que obligaron al Tribunal a posponerlo. Entre lo que se espera por reproducir se encuentran diálogos entre Del Castillo y una persona de confianza, escuchas con el abogado César Oro que es hermano de uno de los co imputados. En una de esas grabaciones queda en evidencia cómo pudieron, con la connivencia de funcionarios de la Justicia de San Juan, elegir un determinado perito que se presentó como oficial', expresó.

Suárez Jofré mencionó que si bien las grabaciones originales estaban en formato cassettes, por lo que tuvieron que utilizar un pasacassettes de la década del 80', a partir del 2016 la gran mayoría de escuchas fueron digitalizadas. A este procedimiento fueron sometidas las que se reprodujeron en las audiencias que comenzaron el pasado 29 de abril, hasta la del pasado martes 14 de mayo.

'En el caso de Flores ya conocíamos a esa prueba, que es fundamental porque demuestra como operaron con los testigos. Incluso la presidenta del Tribunal leyó el diálogo de septiembre de 2005 cuando Flores le indicó a una persona de confianza que fue por la Mutual y que ahí Moyano habló con los testigos diciéndoles que 'no lo vayan a cagar, porque si no iban a perder el trabajo'. Las escuchas demuestran que Flores y Moyano ya se conocían. Hay una pareja de Flores que reveló que tenían una relación donde prácticamente uno era guardaespaldas del otro', sentenció.