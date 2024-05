¿Es posible que la alemana nunca haya subido al Cerro Tres Marías?

Desde el momento en que las autoridades tomaron conocimiento de la desaparición de Julia Horn, su búsqueda ha estado enfocada únicamente en el Cerro Tres Marías. Mucha gente comenzó a cuestionarse si cabía la posibilidad de que ella no hubiera subido y se haya trasladado a otra zona. En ese sentido, una de las encargadas de la investigación manifestó que no hay ningún indicio que les haga pensar que ella se retiró de la zona.

Daniela Pringles, fiscal a cargo de la investigación, se refirió en Cien por Hora a este cuestionamiento. Principalmente esta sospecha surge del conocido video que registró una cámara del CISEM en la zona. En el mismo se ve a la joven de 19 años bajar de un colectivo de la Red Tulum en el lugar, pero no se la ve ascendiendo por el cerro. Por este motivo, algunos empezaron a preguntar sino podía haber subido a un auto o dirigirse a otro lugar que no llegó a captar este elemento.

'No tenemos indicios para pensar en otra hipótesis, uno trabaja sobre indicios. No podemos pensar que ella esté en pleno centro, no lo tenemos, no hay nada de eso. Se analizaron cámaras de seguridad, se rastrea el celular, incluso se trabajó con la tarjeta SUBE que tenía y el único viaje fue el que llegó al lugar. No hay indicios para extender la búsqueda a todo San Juan porque si. Todo nos coloca en el lugar, en un radio de 12 kilómetros. Es amplio el lugar donde se la está buscando', expresó.

Por otro lado, Pringles señaló que hay muchas expectativas para las tareas pactadas para este 27 de mayo. Esto se debe a que por primera vez tendrán a su favor la luz solar, ya que hasta el momento los días estuvieron nublados complejizando hasta las grabaciones de los drones.

'La tarea de este lunes es en base a todas las imágenes que se pudieron tomar en el lugar el domingo. En las últimas horas el clima ha mejorado un poco y ha permitido el vuelo del helicóptero que ha filmado. Además la tarea de los drones que ha sido ininterrumpida. La descarga de las horas de grabación se llevó adelante toda la noche, se procesaron todas estas muestras y eso es lo que vamos a trabajar sobre todo este lunes', sentenció.