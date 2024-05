Caso Tellechea: después de 19 años, aparecieron escuchas telefónicas inéditas

Próximamente se desarrollarán dos nuevas audiencias en el marco del juicio por la desaparición forzada de Raúl Tellechea, las cuáles prometen ser realmente relevantes. Esto tiene que ver con que por primera vez se reproducirán escuchas telefónicas que involucran principalmente a uno de los imputados, las cuáles se desconocían hasta el momento.

Conrado Suárez Jofré, abogado querellante, contó en Cien por Hora que durante la último que encuentro que tuvieron ya comenzaron a reproducir algunas de estas grabaciones. Sin embargo, fueron las más breves y trataban de las llamadas que recibieron los familiares de parte de personas que supuestamente tenían información sobre el paradero del ingeniero.

'

'Tenían que ver con llamados anónimos, uno de ellos del imputado Nelson Sebastián Cortez Páez. Hay otro que está íntimamente vinculado con la investigación. Luego hay dos segmentos más amplios de varias horas podríamos decir, que tienen que ver con escuchas telefónicas que se realizaron al ex policía, Alberto Vicente Flores, del 2006. Es decir que fueron 2 años después de la desaparición de Tellechea, que son las únicas que se ordenan realizar sobre los ex directivos de la Mutual que son Moyano, Alonso y Del Castillo', expresó.

El letrado reveló que recién tomaron conocimiento de la existencia de estas grabaciones de 'Lali' Flores recién en el 2015. Si bien en los expedientes de la instrucción provincial se mencionaba que habían sido realizadas, misteriosamente no habían aparecido previamente. Las mismas se encontraban entre unos 250 cassettes donde habían conversaciones registradas de personas que no tenían nada que ver realmente con el caso.

'Las grabaciones del ex policía fueron halladas en la Justicia Federal a instancias de quien era secretaria del Juzgado Penal en ese momento, después de un año y medio de búsqueda. En 2023 en pleno debate oral y público, llegó sugestivamente una caja de material desde la Policía a la Fiscalía Federal, supuestamente proveniente de los depósitos de la ex CAVIG. Después de analizar todo ese material, se hallaron 'casualmente' transcripciones de escuchas telefónicas de los ex directivos de la Mutual', reveló.

Si bien Suárez Jofré no quiso adelantar muchos detalles del contenido de las mismas, aseguró que son 'sumamente cruciales'. Esto se debe a que serían un importante sostén para su acusación, demostrando que desde un primer momento se desvió la investigación y que se trató de ocultar el paradero de Tellechea.