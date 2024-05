Este es el acusado del homicidio en el Barrio Camilo Rojo

Este viernes, apenas pasadas las 19, Alberto Díaz Núñez se sentó en el banquillo de los acusados. El sujeto es el primer sospechoso y detenido por el brutal crimen en el Barrio Camilo Rojo. El individuo de aproximadamente 40 años fue detenido pocas horas después de que saliera a la luz el macabro asesinato.

Díaz Núñez, fue detenido el Día del Trabajador, a horas de que se descubriera el macabro homicidio. Este sujeto residía en la misma vivienda o al menos se sabe que pernoctaba allí. No obstante, no se sabe que tipo de relación tenían porque no eran familiares, la víctima no le cobraba alquiler y se trata de determinar si eran amigos.

El hecho:

Un macabro hallazgo se dio en Santa Lucía en la madrugada del miércoles 1 de mayo. En el interior de una casa del Barrio Camilo Rojo, la Policía encontró el cadáver de un hombre brutalmente asesinado. Según informaron fuentes judiciales, el cadáver presentó múltiples heridas de arma blanca.

La víctima fue identificada como Juan Carlos Muñoz. Su cuerpo fue hallado en horas de la madrugada, luego de que un vecino alertara a través del 911 de un ataque. Cuando la Policía y las autoridades judiciales llegaron al lugar, se encontraron con el horror: un episodio lleno de violencia.

Muñoz sufrió violencia desmedida, según señalaron fuentes judiciales vinculadas a la investigación. El cadáver presentó varias lesiones de arma blanca y golpes, según informó personal de la UFI de Delitos Especiales, a cargo del fiscal Nicolás Schiattino, a horas de que saliera a la luz el brutal crimen.

La víctima murió a causa de un traumatismo cráneo encefálico y asfixia por ahorcamiento, según indicaron los peritos forenses. Los pesquisas (agentes del Complejo Forense y de Criminalística), recolectaron del lugar gran cantidad de indicios genéticos. Además, secuestraron una contra pesa de balanza, de forma cónica, que tiene restos de líquido pardo rojizo, que sería sangre, del cual presumen que fue utilizado por el o los homicidas.

La investigación está en marcha con distintas líneas investigativas, no descartándose que se haya tratada de un robo. Hasta la tarde de este 1 de mayo no hay detenidos, pero los investigadores trabajan para dar con los sospechosos.

Personal de la Comisaría 29º trabajó en el lugar durante la madrugada y la mañana de este miércoles, en las inmediaciones de la casa, situada en calle Espejo.

Crimen en el Barrio Camilo Rojo: la causa sumó un nuevo detenido

Este viernes 3 de mayo la causa del crimen en el Barrio Camilo Rojo sumó un nuevo detenido. Se trata de un hombre de apellido Salas, pareja de la apoderada de Juan Carlos Muñoz. Según informaron fuentes judiciales a Diario 13, el Ministerio Público Fiscal investiga si hubo encubrimiento por parte de este sujeto.

Salas es vecino y pareja de la apoderada de la víctima. Esta mujer le cobraba la jubilación a Muñoz. Ambos contaron que encontraron el cuerpo. En concreto, lo que investigan las autoridades judiciales, es si estos tenían conocimiento del ataque de parte de Alberto Díaz Núñez, principal acusado, y se desentendieron.