Muerte de Hebe Leguiza: creen que el menor tiene una patología mental

En horas de la mañana de este miércoles 8 de mayo, se concretó la detención del principal sospechoso de atacar con una maza a Hebe Leguiza. Se trata de un menor de edad que no tenía ningún tipo de vínculo con la víctima. En ese sentido, una de las hipótesis que se manejan es que el joven tendría una patología mental.

Iván Grassi, fiscal al frente de la investigación, habló con los medios de comunicación desde el frente de la casa de la madre del detenido. Allí mencionó que ahora la causa quedará en manos del juez de Menores, Dr. Jorge Toro, ya que el muchacho señalado tiene sólo 15 años de edad.

'No se ha establecido el móvil, no descarto una patología mental. Entre el joven y la víctima no hay vínculo alguno, por esa razón no descarto esa posibilidad. Según lo que se observó en las cámaras, el joven reaccionó de manera violenta sin tomar ninguna pertenencia de la víctima y huyó del lugar. No descartamos, según infiere la familia, un posible trastorno que él podría tener', expresó.

Seguidamente, Grassi remarcó lo que se había afirmado desde un primer momento: el aprehendido actuó sólo, ya que las cámaras no mostraron la presencia de algún cómplice.

'Pudimos dar con este domicilio donde encontramos pertenencias y vestimenta coinciden con la persona que habría cometido el hecho. Tiene 15 años, su futuro queda a disposición del juez de Menores. Está consternado. Los elementos clave fueron las cámaras de seguridad del Gran San Juan, las pesquisas de toda la Unidad Fiscal y la colaboración de los sanjuaninos para poder dar con el responsable', sentenció.