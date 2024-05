Sigue prófugo el hombre que atacó a Hebe en Capital

Un brutal ataque registrado en horas de la tarde del pasado martes en Capital, conmocionó a todo San Juan. La víctima es una adulta mayor de 71 años, que fue agredida por un sujeto que le propinó cuatro mazazos en el cráneo. A pesar de que ya pasó más de medio día del hecho, el agresor sigue prófugo.

Hebe Yolanda Leguiza, policía federal retirada, fue sorprendida por este sujeto desconocido cuando caminaba tranquilamente por la vereda de calle 25 de Mayo a las 19:36. Todavía es un misterio cuál es el móvil del hecho, ya que esta persona no le robó ninguna pertenencia y sumado a esto dejó el arma que utilizó, tirada en el lugar.

Cuando ya se cumplieron más de 13 horas de ocurrida esta secuencia, las autoridades todavía no han podido identificar y detener al responsable. Se presume que es una persona joven que no superaría los 30 años de edad, que en el momento del ataque tenía una vestimenta particular.

Si bien vestía un pantalón de jeans y un buzo negro con capucha bastante convencionales, también tenía colocado un barbijo y guantes según lo que se puede apreciar en el video captado por una cámara de seguridad. En este sentido, los encargados de aclarar este caso pidieron ayuda a la comunidad. Cualquier persona que tenga algún dato para aportar a la investigación, sobre todo sobre el paradero de esta persona, puede llamar al 911 para colaborar.