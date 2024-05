Baja de la edad de imputabilidad: Toro no la descartó, pero pidió políticas que den herramientas para aplicarla

El caso del adolescente de 15 años acusado de matar a mazazos a una mujer de 71 años en Capital, puso en tema nuevamente en San Juan si es necesaria que se baje la edad de imputabilidad. Ante este escenario, Jorge Toro, juez penal de la Niñez y Adolescencia señaló que no serviría de nada que se apruebe una ley nacional, sin que antes se piensen e implementen herramientas eficaces para que los jueces y otros funcionaros judiciales puedan trabajar con tranquilidad.

El magistrado señaló que tomar una posición o dar una respuesta al respecto es complejo. Luego se explayó diciendo no solo se debe pensar en la baja de la edad, sino también en las políticas públicas que trabajen al respecto, señalando que si no hay herramientas para que los jueces y demás funcionarios judiciales trabajen con los chicos, poco sentido tendría la baja.

Incluso el experimentado juez indicó que le parece lamentable que la discusión se centre solo en la baja de la imputabilidad y no en el proponer u otorgar herramientas, tales como políticas públicas que permitan dar respuestas eficaces, se trataría de una media respuesta.

“No todos los que tienen padecimientos mentales no pueden estar en la calle ni circular con libertad”

‘Hay muchos chicos que tienen padecimientos mentales, que se han visto agravados por situaciones de público conocimiento como la pandemia, pero eso no implica que todos los que tienen un padecimiento mental no puedan estar en la calle y llevar una vida normal, previamente acompañados por un terapeuta, por un psicólogo y un psiquiatra. Habrá casos en lo que eso no es posible y en esos casos se puede ordenar una internación voluntaria de estos chicos que es una hipótesis probable en estos casos’, explicó el juez.

Sobre el caso del adolescente de 15 años acusado de asesinar a Leguiza a mazazos, Toro señaló que si en la evaluación que lleven adelante con el punto de vista de un equipo médico que trabaje con el paciente surge la necesidad de disponer una internación voluntaria para su seguridad y la de la comunidad, están dadas la seguridad de que así se dará.

El juez indicó que, en el caso del joven acusado de matar a Leguiza, si se confirma que padece una enfermedad mental de ciertas características, les permitiría llegar a la conclusión de que esa persona también es inimputable, por lo que no respondería penalmente.

Toro volvió a marcar que en esa clase de casos entra a jugar fuerte, es si las condiciones para que el joven vaya preso están dadas y si es necesario adoptar una medida de seguridad en resguardo del adolescente acusado y del resto de la comunidad.