Las revelaciones del juez que decidirá el futuro del adolescente que mató a Hebe

Este jueves por el programa Banda Ancha, Jorge Toro, juez de Menores, habló en exclusiva acerca del caso del joven de 15 años acusado de asesinar a una jubilada en plena calle en Capital.

El juez Toro detalló cuales fueron las primeras actuaciones desde que fue notificado. Relató que el Dr. Grassi, fiscal de Delitos Especiales con competencia de adultos, lo contactó: "Con los datos filiatorios solo pude disponer del menor para buscarle un lugar adecuado para el menor. Acaba de ingresar en mi juzgado" explicó, detallando que el primer paso que debe hacer es abocar y darle intervención a la fiscal penal juvenil.

El magistrado detalló que formalmente todavía no está incluido en el sistema acusatorio, es decir, no hay oralidad todavía: "Estoy trabajando con el Ministerio Público Fiscal para transformar ese legajo en un sumario y poder empezar a dictar las medidas". También agregó: "En realidad no he podido avanzar en ninguna porque tengo que cumplir esa formalidad es para que mis medidas se adoptan en un marco de legalidad".

Del acusado comentó que está alojado con custodia policial y acompañado permanentemente por sus padres, descartándose que esté en una comisaria. Según explicaron, desde el año pasado en la provincia hay un espacio para estos casos especiales: "Hay un ámbito especializado para alojar menores que cometen delito, que es un ámbito de intervención conjunta entre la Policía de San Juan, la Secretaría de Seguridad a través del personal de la Comisaría del Menor y equipos técnicos interdisciplinario del Ministerio de Desarrollo Humano".

Sin embargo, todavía no fue trasladado allí ya que "hay que hacer una evaluación médica y por prescripción médica se dispuso que no podía por ahora ser trasladado ese espacio". Por ahora, el menor ahora permanece en un ámbito de la salud pública.

Acerca de la imputabilidad, Toro dijo que aunque sea menor, el juez penal interviniente puede investigar y tomar medidas de seguridad aunque esa persona sea inimputable: "El hecho de que tenga 15 años no lo inhabilita si tengo que ordenar alguna medida de resguardo" afirmó.

Este tipo de causas, puede concluir en un cierre por inimputabilidad pero no quiere decir que no se ordenen medidas de igual maneras: "De ninguna manera significa que no tenga la obligación de ordenar medidas tendientes a garantizar la seguridad del joven y el resto de las personas" expresó Toro.

Respecto a su salud mental, Toro visitó al menor para constituir su estado, pero aun no interpeló ni entrevistó a los profesionales que han intervenido al joven. Además, resaltó que aún no reúne todos los recursos para evaluarlo, por lo cuál el Ministerio Público puso a disposición sus recursos técnicos para poder completar el gabinete, en donde resalta que no tienen aún un especialista psiquiátrico.

Por último, el experimentado magistrado en niñez dijo que "no me ha tocado en mis 12 años de juez ser partícipe de este tipo de procesos, menos de un hecho que además genera gran conmoción" expresó.