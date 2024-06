Confesó que abusó de una nena, pero luego se retractó: 'Nunca la toque'

Ante el juez Miguel Dávila Saffe de la Sala I de la Cámara Penal, José Ricardo Ripoll, un empleado público jubilado de 69 años, negó vehementemente haber cometido abusos sexuales. “Yo nada que ver, nunca la toqué, lo que pusieron ahí (en el expediente) es una brutalidad. Siempre la traté como una vecina, como una criatura, yo vi nacer a esa niña (…) me hicieron un mal muy grande, no comprendo lo que me hicieron con todo lo que los ayudé (…) es una locura. Si lo hubiera hecho que Dios me lleve por lo que hice, pero tengo la conciencia tranquila”, sollozó Ripoll durante su testimonio.

Ripoll había acordado inicialmente un juicio abreviado con la fiscal Silvina Gerarduzzi y su defensor Jorge Olivera Legleu, en el que admitía haber cometido los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado, abuso sexual gravemente ultrajante y exhibiciones obscenas. Este acuerdo implicaba una condena de 8 años y 6 meses de cárcel. Sin embargo, en el momento de ratificar su decisión ante el juez, Ripoll dio marcha atrás y negó todos los cargos, resultando en la anulación del juicio abreviado y la programación de un juicio común.

La víctima, una niña que tenía entre 9 y 12 años durante los presuntos abusos (entre 2013 y 2015), acudió al Anivi para denunciar los abusos sexuales cometidos por su vecino, José Ricardo Ripoll. Acompañada por su hermana y su psicólogo particular, la joven ratificó la denuncia con un diagnóstico complicado de salud mental, seriamente afectada por los ataques sexuales. El psicólogo que la asistió mencionó intentos de suicidio en su informe, y otros psicólogos del Poder Judicial confirmaron que la joven presentaba los indicadores habituales de las víctimas de abuso sexual.

Según el relato de la víctima, los abusos sexuales ocurrían cuando ella iba a jugar con los familiares de Ripoll o cuando visitaba su almacén, donde era encerrada y abusada. Además de su testimonio, los informes psicológicos, una encuesta vecinal con opiniones negativas sobre la conducta de Ripoll y una denuncia de otro vecino que lo acusó de mostrarle sus genitales a su hija, se cuentan entre las pruebas que Fiscalía presentará en el juicio. La defensa de Ripoll buscará desligarlo de los graves delitos que se le atribuye.