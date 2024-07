Tragedia en Sarmiento: pidieron ayuda a lugareños para dar con el caballo

A más de un día de la tragedia en Sarmiento por un caballo que se le atravesó a un auto, continua la intensa búsqueda del equino. En horas del mediodía, el fiscal Iván Grassi contó que pidieron ayuda a vecinos para dar con el animal. ‘La gente del lugar es la que conoce la zona e identifica sus animales y muchas veces los de los demás’, indicó.

Personal policial y judicial trabajó en la mañana del martes en el lugar, pero hasta el momento no se ha encontrado al equino.

Consultado Grassi sobre si al propietario del caballo le cabría alguna sanción, expresó: 'Es muy probable. Hay que investigar las circunstancias en la que el equino se escapó, según presumimos, pero inicialmente las personas somos responsables de las personas a nuestro cargo'.

El fiscal comentó además que los familiares ya quedaron fuera de peligro tras el trágico choque. Testigos del siniestro, que circulaban en otros vehículos, indicaron que el auto no pudo esquivar el caballo, por lo que ninguna maniobra evasiva pudo evitar el impacto directo. Uno de los puntos que la Justicia busca aclarar es si la víctima llevaba puesto el cinturón de seguridad. Sobre esto, Grassi señaló: 'Me ha descripto el tipo de lesiones que sufrió y podría ser que no llevara el cinturón, pero todavía es muy temprano para adelantar una opinión, y creo que nada cambia porque el hombre murió no por no llevar puesto el cinturón, sino por el impacto con el animal'.