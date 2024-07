A semanas de la muerte de Gonzalo, su familia rechaza el juicio abreviado

Hace dos semanas, el 8 de julio, una tragedia sacudió el departamento de Rawson, en la zona de calle 5 y ruta nacional 40. Gonzalo, un joven sanjuanino con toda una vida por delante, fue atropellado y asesinado por un conductor imprudente que, tras el accidente, se dio a la fuga. La camioneta utilizada en el hecho fue escondida en la casa del padre del acusado. Ahora, la familia de Gonzalo exige justicia y que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.



El padre del joven dijo: "Tenemos entendido que este chico, después de haber sido detenido, quedó en libertad y esto continúa con un juicio abreviado, pero no sabemos qué puede llegar a pasar porque puede quedar en libertad o puede quedar detenido. Nosotros realmente queremos saber y que se hagan las cosas como se deben hacer". Del mismo modo sumó: "Si tiene que pagar la muerte de mi hijo, que la pague. Lo que más duele es que lo abandonó. No lo tendría que haber hecho. Él se lo logró identificar gracias a las cámaras y a una persona que vio el siniestro".

"Si no hubiera sido por esa persona, hoy seguiríamos buscando. Fueron ángeles que se cruzaron, que lo persiguieron y le pidieron que se detuviera, pero nunca lo hizo. Los chicos lograron anotar la patente y así lo encontraron luego de tres días", añadió. Por ello mencionó: "Los padres de él, sabiendo los errores de su hijo, escondieron el vehículo y él siguió haciendo su vida normal. Si estuvo bajo efecto del alcohol o la droga, yo creo que por eso se fugó, sin creer que podía auxiliar a mi hijo".

En tanto su esposa, dijo: "No estoy de acuerdo con que haya un juicio abreviado porque él es culpable de la muerte de mi marido, aparte de los médicos que no lo atendieron como debían. No lo dejaron en observación, lo descartaron de manera cruel para que se fuera a la casa. Al otro día llamé a la ambulancia porque tenía vómitos y lo dejaron con suero en casa para que yo lo atendiera. No es justo".

"Mi marido iba a la casa de su papá y por eso pasó por ahí. Luego me llamaron avisándome del accidente. Gracias al testigo que vio la camioneta, pudimos identificarla. Me llamaron y me avisaron del accidente. No tengo movilidad para ir, así que llamé a mi suegro, quien se hizo presente en el lugar. Después de llevar a mi marido en la ambulancia, me fue a buscar para ir a verlo", comentó. También recordó: "Él nunca salió bien del hospital, dijo que le dolía todo el cuerpo". Según dijo: "En casa no podía dormir ni estar acostado, se levantaba y se sentaba en la cama como podía. Al otro día, al mediodía, cuando intentamos levantarlo, se descompuso y pedimos la ambulancia. Llegó después de 20 minutos y no se lo quisieron llevar viéndolo en ese estado. El fiscal Micheltorena nos está ayudando para que todos paguen. Queremos que vayan todos presos. Ya está iniciado el proceso de investigación contra los médicos. Pedimos justicia y que el juez no deje en libertad a los culpables".



Por otro lado, su mamá comentó "Mi hijo era una persona muy buena, querida, amable, un buen hijo, buen papá y buen marido. No podemos creer que mi nieto no tenga a su papá, que yo no tenga a mi hijo. Quiero justicia por mi hijo, que paguen todos los que tengan que pagar. Que el juez se ponga la mano en el corazón y no deje libre a nadie, ni a los médicos ni a ninguno. El principal culpable es el que lo atropelló". En este sentido, agregó: "La mamá de él no asumió la culpabilidad de su hijo, pero él no está bien con lo que hizo. Quiero que se haga justicia y que los padres, por encubridores, también paguen. Andrés, el acusado, tiene 18 años, pero tuvo la responsabilidad de quitarle la vida a Gonzalo".

El acusado, y varios médicos están siendo investigados. La familia de Gonzalo lucha para que todos los implicados enfrenten las consecuencias de sus acciones. El proceso de investigación ya está en marcha, y se espera que el juez tome decisiones justas para cada uno de los involucrados.