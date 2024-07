Se acerca el juicio oral para el oficial acusado de homicidio agravado

El juicio oral para el oficial de policía acusado de homicidio agravado por la muerte de un camionero en Valle Fértil, en febrero pasado, está próximo a iniciarse. Martín Zuleta, abogado defensor del oficial Rodriguez, afirmó en Cien por Hora que la defensa está enfocada en demostrar que el incidente fue un exceso en el cumplimiento del deber.

Zuleta explicó que la investigación penal preparatoria está en sus etapas finales y que, aunque se había establecido un plazo de 10 meses, las pruebas ya están casi todas recolectadas. "La investigación penal preparatoria se está desarrollando y, si bien se ha fijado el plazo completo de 10 meses, estamos en las instancias culminantes", indicó Zuleta. Añadió que aún falta ver si la parte querellante tiene intenciones de aportar más evidencia.

El abogado subrayó que la defensa sostiene que el oficial Rodríguez actuó en cumplimiento de su deber, conforme al artículo 34 del Código Penal, que establece que ciertos hechos no son punibles. "Entendemos que lo que se le atribuye al oficial Rodríguez no es lo correcto", dijo Zuleta.

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal ha imputado al oficial con homicidio doloso agravado, alegando que el policía tenía la intención deliberada de matar y que el hecho fue agravado por haber sido cometido por un miembro de la fuerza policial en ejercicio de sus funciones. Zuleta argumentó que esta calificación debería ser reevaluada y que, en todo caso, el incidente debería juzgarse bajo el artículo 35 del Código Penal, que se refiere al exceso en el cumplimiento del deber. Esto implicaría una pena de 1 a 5 años, en lugar de una condena perpetua.

Zuleta también comentó sobre los detalles de la defensa: "El oficial Rodríguez en su declaración manifestó su versión de los hechos, donde dijo que él entendió que vio y observó que el camionero realizó movimientos compatibles con esgrimir o disparar un arma de fuego, y eso habría motivado el empleo del arma de fuego por parte del oficial Rodríguez". Aunque el Ministerio Público Fiscal negó esta situación, Zuleta destacó que se encontraron cocaína y alcohol en la sangre del camionero, lo que podría explicar su comportamiento errático.

Finalmente, Zuleta señaló que, aunque no se encontró el arma que el camionero supuestamente esgrimió, esto no significa que no haya existido. "El arma no haya parecido no significa que no haya existido, y mucho menos sabiendo que no hubo una pericia de que hubiera sido utilizada", concluyó.