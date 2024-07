El joven que murió en Santa Lucía tenía 21 años y viajaba solo

Durante las primeras horas de este viernes 5 de julio, la provincia de San Juan registró una nueva muerte al volante. Todo se dio en el departamento Santa Lucía, cuando una camioneta se estrelló directamente contra un árbol. Lamentablemente se confirmó que la víctima era un joven llamado Franco Riveros de apenas 21 años que circulaba en soledad.

Uno de los encargados de la investigación es el ayudante fiscal Francisco Nicolía, quien habló desde el lugar de los hechos con el móvil de Canal 13. La autoridad señaló que en principio el muchacho que manejaba, no se habría visto obligado a maniobrar por la presencia de otros vehículos ya que nadie más habría estado circulando por la zona en ese momento.

'Hemos tomado conocimiento en horas tempranas de que una camioneta Ford Explorer donde circulaba un ciudadano sólo, de unos 21 años aproximadamente. Falleció en el lugar. En principio no habrían intervenido otros vehículos, estamos tratando de comunicarnos con las personas que dieron a conocer el hecho. En principio habría impactado sólo contra el árbol, luego de haberse cruzado de carril', detalló.

Otro dato realmente llamativo que surgió de las primeras pericias que se realizaron en la zona, es que el difunto no habría frenado antes de impactar frontalmente contra el eucalipto. Sumado a esto, se supo que no llevaba colocado el cinturón de seguridad.

'Bomberos trabajó porque el muchacho quedó atrapado en el vehículo, no se podía abrir la puerta. Es un muchacho de apellido Riveros que no llevaba el cinturón de seguridad colocado. Es de un barrio cercano. Hay una cámara en la esquina que en principio no estaría en funcionamiento. No hay rastros de frenada momentos antes del impacto. Hemos entrevistado a un hermano y él no tiene en claro de dónde venía. Estuvo viendo el partido de Argentina anoche con él, pero no tiene conocimiento de a dónde fue', sentenció.