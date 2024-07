Asesinato en Santa Lucía: liberaron a dos de los sospechosos

Desde que todo ocurrió el pasado 30 de abril, las autoridades están tratando de determinar quién o quiénes asesinaron a un anciano en el departamento Santa Lucía. En ese marco dos de los principales sospechosos recientemente fueron puestos en libertad gracias al resultado negativo de un ADN.

La víctima de este caso fue Juan Carlos Muñoz de 69 años de edad, quien fue ultimado dentro de su vivienda situada en el barrio Camilo Rojo. Desde un principio los señalados fueron Ricardo Eduardo Salas Lépez, Isaías Joel Flores y Alberto Díaz Núñez que es el acusado de ser el autor del ataque mortal.

Sin embargo los primeros nombrados fueron recientemente liberados, luego de que los cotejos de ADN que se realizaron entre la sangre hallado en el lugar del homicidio y su saliva, no coincidió. Fue por este motivo que el fiscal Nicolás Schiattino y el ayudante fiscal Sebastián Gómez, solicitaron la libertad de estos dos hermanos.

No obstante, por más que ya no están recluidos en un calabozo, no están desligados completamente del caso. Esto se debe a que se sospecha que ellos encubrieron el asesinato que habría cometido Alberto Díaz Núñez en perjuicio de Muñoz. Por el otro lado Guillermo Adárvez, el juez subrogante, les impuso la prohibición de acercamiento a menos de 500 metros respecto de una testigo clave. Se trata justamente de la ex pareja de Salas Lépez.