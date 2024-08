Gastó más de $300 mil con la tarjeta que le robaron a su vecina, pero quedó libre

Este viernes la Justicia condenó a un joven de 18 años que realizó compras con la tarjeta de una ex vecina, que le había sido robada junto a una cartera. El muchacho reconoció haber sido él quien gastó más de $300 mil con el plástico, pero negó haber sido él quien le robó a la mujer. Ante esto, Michael Gonzalo Vidable recibió una pena de 6 meses de prisión condicional por ser encontrado culpable de defraudación por uso de tarjeta, pero no así por robo, según informó una fuente judicial.

Además, del plazo de condicional, el muchacho deberá someterse al proceso penal y no obstaculizar el curso de la investigación; presentarse una vez al mes en la Comisaría 3°; deberá acatar una perimetral y no acercarse al domicilio de la denunciante y no contactar a la mujer por ningún medio.

La damnificada es María Esther Nievas, quien el pasado 27 de marzo denunció que le habían robado la cartera, y que Vidable estaba realizando las compras con su tarjeta de crédito. La víctima de inseguridad contó que ese día regresó a su casa y se recostó, y cuando despertó la puerta de ingreso estaba abierta.

Nievas advirtió de inmediato que le faltaba su cartera donde tenía sus dos tarjetas de crédito. Los vecinos le comentaron que quien habría sustraído su cartera había sido un menor de edad, vecino de la denunciante. La damnificada aseguró que minutos antes, Vidable había concurrido a su vivienda a pedirle dinero.

Lo peor para Nievas se dio cuando comenzaron a llegarle notificaciones de compras que desconocía por un total de $344.321,98, y que por algunos de los datos que obtuvo de las compras en cuestión advirtió que quien había realizado las compras era Vidable, de 18 años, a quien conocía por haber sido vecino. Nievas se contactó con la madre del joven y el muchacho fue por su casa al día siguiente reconociendo que él había realizado las compras con sus tarjetas pero que no había sido él quien le había sustraído la cartera, según detalló la fuente judicial.