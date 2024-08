Quattropani se expresó sobre el fiscal que dió positivo en un control de alcoholemia

Este lunes en el móvil de canal 13, el fiscal General Eduardo Quattropani habló de un caso que causó revuelo. Se trata de un control policial de tránsito, donde efectivos de la fuerza de seguridad le radiaron el vehículo al fiscal Roberto Mallea Marcucci, un conocido funcionario judicial, que habría estado al frente del volante con casi el triple de alcohol en sangre permitido por ley en la provincia (1.44 g/litro).

En esa dirección, Quattropani abordó el tema de manera directa, destacando que se tomarán medidas si corresponde "Se sancionará si corresponde", afirmó el Fiscal General, dejando en claro que el incidente no pasará desapercibido y que se actuará conforme a la gravedad de la situación.

Quattropani adelantó que citó a Mallea para una reunión: "Lo he citado para mañana fijar. Quiero escucharlo, quiero ver cómo tramita la causa en el juzgado de falta y luego lo veremos", comentó. Sin embargo, también hizo hincapié en la necesidad de ser equilibrado y justo en el proceso, reconociendo la humanidad de los fiscales: "La cosa es que seamos equilibrados; los fiscales y los periodistas son seres humanos", añadió frente a la rueda de prensa que lo consultaba.

El Fiscal General no ocultó su enojo ante la posibilidad de que un miembro del cuerpo de fiscales haya incurrido en esta falta. Sin embargo, subrayó que es necesario escuchar primero al involucrado antes de tomar una decisión final: "Vamos a escucharlo", indicó.

Quattropani también dejó claro que el incidente, aunque grave, no se trató de un acto con consecuencias fatales, pero que de igual manera no puede ser ignorado: "Acá tenemos una persona que habría tomado antes de manejar y no ha matado a nadie, tampoco atendió una conducta ejemplar", reflexionó.

El Fiscal General enfatizó que la sanción, si corresponde, se determinará en base a la proporcionalidad y razonabilidad del caso. "Hay una proporcionalidad, hay una razonabilidad entre la conducta y la sanción que se merece", explicó. Además, aseguró que cualquier decisión que se tome será en total independencia y sin influencias externas: "Al Fiscal General nadie lo condiciona en la resolución que debe tomar", concluyó Quattropani.