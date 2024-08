Juicio por la desaparición de Tellechea: aseguran que hubo zonas donde nunca se rastrilló

Este jueves, en el programa Banda Ancha, se dieron a conocer detalles novedosos sobre uno de los casos más resonantes en la historia judicial de San Juan: la desaparición forzada del ingeniero Raúl Tellechea. Conrado Suárez Jofré, abogado querellante que representa a la familia de la víctima, compartió sus impresiones sobre el estado de la investigación y las complejas dinámicas que obstaculizaron la búsqueda de justicia a lo largo de los años. El tema de su desaparición gira en todos estos años a que Tellechea descubrió manejos irregulares de dinero en la Mutual de la Universidad y que estaba dispuesto a denunciarlo.

Suárez expresó su certeza sobre la manipulación y ocultamiento de la verdad por parte de unos 10 imputados, acusados de estar involucrados en el caso: "Tenemos un plano de certeza en relación a que ellos ocultan la verdad de lo ocurrido con Raúl Tellechea. Esa es la certeza que nosotros tenemos. Cuando nos preguntan si tenemos certeza de lo que le ocurrió a Raúl, no solo no tenemos certeza, ni duda, sino que tenemos una ignorancia total acerca de lo que realmente sucedió". El abogado, que lleva 13 años trabajando junto a la familia de Tellechea y su entorno cercano, destacó que su convicción se fue consolidando con el tiempo.

Uno de los aspectos más llamativos que reveló el doctor es la existencia de una hipótesis clave dentro de la investigación. Según el abogado, el juez Gil emitió una resolución ordenando realizar ciertas acciones bajo la amenaza de tomar medidas por desobediencia a la autoridad judicial, debido a que varios pedidos cruciales habían sido ignorados sistemáticamente. Entre esos pedidos, destacó la solicitud de conformar una comisión especial y realizar un rastrillaje subacuático en una zona específica en el dique de Ullum, un operativo que nunca se concretó. "El jefe de policía no debía informar para que no viniera la Prefectura Naval Argentina a hacer una búsqueda en una determinada zona del dique de Ullum. Ese rastreo no se hizo jamás", denunció.

Suárez insistió en que, aunque no existen pruebas directas de un secuestro o privación de libertad de Tellechea, sí hay evidencias circunstanciales que explican su desaparición: "Ellos encubrieron la verdad con el apoyo de la policía, una fuerte influencia política en la justicia y en la investigación", explicó el abogado, quien añadió que el juez Gil fue removido de la causa poco después de emitir la resolución que instaba a tomar medidas enérgicas.

Entre otros elementos revelados por Suárez, se encuentra un casete que fue solicitado por el juez Gil antes de su desplazamiento del caso. Inicialmente, se dijo que dicho casete no contenía información relevante, pero dos años después se descubrió que incluía una llamada crucial de Nelson Conti a Mauricio Tellechea. "Entonces, ¿qué sabía el juez Gil que pedía precisamente determinados elementos?", cuestionó Suárez, sugiriendo que había información importante que fue ocultada intencionalmente.

Finalmente, el abogado expresó sus expectativas en cuanto al futuro del caso y la posibilidad de obtener una sentencia en un plazo cercano: "Nosotros tenemos una sensación de que este año podríamos tener una sentencia. Acá hay un problema de correr el velo del ocultamiento, y correr el velo está en esos intersticios que no reciben explicación". Suárez concluyó que mientras las personas que tienen el poder de aclarar las contradicciones y manipulaciones continúen eludiendo sus responsabilidades, el proceso seguirá consumiendo tiempo valioso en la búsqueda de justicia.