La defensa de la familia de la bebé que murió por presunta mala Praxis pidió prisión efectiva para el médico

Este viernes es un día cargado de emociones, los padres de Oriana, Johana y Darío, enfrentan uno de los momentos más cruciales en la búsqueda de justicia por su hija. Tras dos años de lucha, la audiencia de lectura de alegatos marca la antesala de una posible sentencia. "Hemos esperado mucho por este momento", expresó Johana, visiblemente conmovida. "Llegar hasta un juicio no es fácil, pero deja evidenciado que hay pruebas para acusar. Lo que esperamos es una sentencia justa".

El proceso judicial, que ha sido seguido de cerca por la familia, ha estado lleno de desafíos. "Precisamente hoy se cumplen dos años y un mes desde que mi hija falleció, y a pesar de todo este tiempo, seguimos buscando justicia", añadió Ivana. La madre de Oriana dejó claro que, aunque nada devolverá a su hija, lo mínimo que esperan es una condena que refleje la gravedad de los hechos: "Queremos al menos una condena que sea justa".

Durante el juicio, los padres tuvieron la oportunidad de presenciar cada audiencia. Johana compartió su frustración al observar cómo algunos colegas del acusado intentaron protegerlo: "He escuchado que compañeros no querían comprometerlo ni decir demasiado, pero las otras personas dijeron la verdad. Eso me deja conforme porque, aunque quisieron ocultar la verdad, salió a la luz y se pudo comprobar en las audiencias".

Por su parte, Darío, el padre de Oriana, describió la semana como "llena de sensaciones encontradas". Sin embargo, se mostró optimista sobre el desenlace del juicio: "Ha sido un juicio muy favorable; están todas las pruebas dadas para que se sentencie a este médico. Tenemos mucha fe y esperamos lo que diga el juez".

Con la posibilidad de que la sentencia se conozca este mismo viernes o el lunes a primera hora, la familia de Oriana espera que finalmente su hija pueda descansar en paz. "Después de tanta pelea, pienso que sí. Dios quiera que sea un juicio justo, y así ella podrá tener la paz que necesita", concluyó Darío.