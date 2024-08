Ya hay fecha y tribunal confirmados para el inicio del juicio contra Mario Parisí

Este lunes se confirmó la fecha para el funcionario judicial denunciado por violencia de género en perjuicio de su expareja en 2021. Tras 2 años y 8 meses, con decenas de audiencia de por medio, la causa se elevó a juicio el 26 de julio pasado, pese a que la víctima denunció al alto funcionario judicial el 24 de noviembre de 2021.

El hecho representó un escándalo por tratarse de una figura de peso dentro del Poder Judicial y hasta involucró a otros conocidos personajes que fueron librados de sospechas al ser amigos íntimos del denunciado, y que ahora serán prestados de testigos en el tan ansiado juicio.

Desde la Oficina Judicial, aclararon que, si no hay presentaciones en el medio, el debate oral y público inicia el lunes, 19 de agosto. Por mientras, el tribunal unipersonal estará al frente será la jueza Carolina Parra.

El abogado querellante Dr. Reinaldo Bedini habló anteriormente con este medio. Luego de que su defensa presentara múltiples recursos para dilatar todo, finalmente se confirmó la elevación a juicio el cual comenzaría en el corto plazo.

Bedini confirmó que si la causa se seguía dilatando y no se concretaba la elevación a juicio por parte de la jueza de Garantías, Gema Guerrero, todo corría un gran riesgo de prescribir que justamente era lo que estaba intentando conseguir la defensa de Mario Parisí. Desde la defensa habían planteado la prescripción, por más que no había prescripto la causa pero si no se producía la elevación de la causa a juicio, comenzaba a tener la causa un riesgo de prescribir.

Ahora, el Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal coordinador de UFI CAVIG, Roberto Ginsberg. Los defensores de Parisí serán Fernando Castro, Nasser Uzair o Ivana Salas, defensora que se presentó en las últimas audiencias. Y como representante de la víctima, el Dr. Reinaldo Bedini.