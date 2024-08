Evalúan que el menor que mató a mazazos salga de su internación con acompañamiento

El juez Jorge Toro, a cargo del Juzgado de Menores de la provincia de San Juan, se refirió en Cien por Hora, al avance del caso que conmocionó a la provincia: el brutal asesinato de una mujer a manos de un menor de edad. El joven, quien fue declarado inimputable por su edad, permanece internado fuera de la provincia bajo estrictas medidas de control y tratamiento, dispuesto por el juzgado.

Desde el inicio de la causa, se ha trabajado en dos líneas paralelas: la primera, orientada a la instrucción del proceso judicial para determinar la existencia del hecho y la identificación del autor. "Estamos prontos a dictar una resolución que aclare definitivamente qué ocurrió y quién fue el responsable", explicó Toro. No obstante, debido a la inimputabilidad del menor, no es posible aplicar una pena, ya que en el momento del delito, el joven no tenía la edad necesaria para responder penalmente.

La segunda línea de trabajo ha estado enfocada en la situación de salud mental del menor. Tras realizarse una serie de evaluaciones por una junta de profesionales del Poder Judicial, se determinó la necesidad de internación involuntaria. Esta medida, excepcional según la Ley de Salud Mental, se tomó para garantizar la seguridad del joven y de terceros.

A más de dos meses de la internación, se están evaluando alternativas para su salida supervisada, siempre acompañada por profesionales. "La ley busca que la internación involuntaria dure el menor tiempo posible. Sin embargo, el joven sigue internado mientras se analizan las opciones", señaló el juez. Toro aclaró que, aunque la internación prolongada no es ideal, se están considerando medidas de acompañamiento que aseguren una reintegración segura y controlada del menor a la sociedad.

El menor, actualmente medicado y bajo la supervisión constante de profesionales y sus progenitores, seguirá bajo control judicial con posibles intervenciones periódicas por parte de la justicia y otros especialistas. "Nuestro trabajo es garantizar que los tiempos terapéuticos se cumplan y que los cambios se realicen con las condiciones necesarias para proteger la salud y seguridad del joven y de quienes convivan con él", agregó Toro.

El juez subrayó la complejidad del caso, destacando que, en sus 12 años de carrera, nunca había enfrentado una situación similar. "Trabajamos con la Ley de Salud Mental y con jóvenes en situación de consumo, pero este caso presenta desafíos únicos", dijo. Además, lamentó la ausencia de un órgano de revisión en la provincia que debería supervisar este proceso terapéutico y judicial.

Actualmente, las audiencias se realizan vía Zoom, coordinando entre los profesionales de la clínica, el servicio de salud provincial y el Poder Judicial. "Ojalá pronto contemos con un órgano interdisciplinario que acompañe y supervise este proceso", concluyó Toro, quien reiteró que la resolución final dependerá del desarrollo del tratamiento y las condiciones del menor.

Finalmente, el juez Toro indicó que la sentencia abordará la imputabilidad del menor, confirmando que, al ser inimputable, no podrá recibir una pena. En cambio, se continuará con el control y el proceso terapéutico para garantizar un manejo adecuado de su situación en el futuro.