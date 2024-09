Prisión para el expolicía que chocó con el mismo auto con el que ya había matado

José Segundo Sanz es un policía retirado de 72 años de edad, que el 12 de agosto de 2023 provocó la muerte de Susana Vega al atropellarla con su Corsa en Chimbas. Recientemente, conduciendo exactamente el mismo vehículo, impactó a otra motocicleta cuando quiso salir del lugar en el que estaba estacionado. Por este motivo ahora se decidió que quedara preso dentro de su casa.

Cabe destacar que a pesar de haber sido declarado culpable de la muerte de la mujer de 55 años mencionada anteriormente, su condena todavía no está firme por lo que no estaba inhabilitado para manejar. El castigo en cuestión era de 3 años de prisión en suspenso y 7 años sin poder manejar, dos cuestiones que todavía no eran aplicables. Fue por este motivo que Sanz tomó con normalidad su vehículo el pasado lunes 9 de septiembre.

En ese momento salió de su casa en Chimbas, supuestamente para dirigirse a un médico ya que padece de diabetes e hipertensión. Todo comenzó mal, ya que en su licencia se indica que él debe manejar con sus anteojos puestos, algo que no hizo. Luego de esto quiso salir del lugar donde estaba estacionado, sin percatarse de que por la calle Gral. Paz circulaba Carlos Videla en una moto. El cabo primero retirado no sólo lo chocó, sino que luego se dio a la fuga y cuando lo encontraron las autoridades negó haber cometido el hecho por más que su Corsa tenía daños coincidentes con esta secuencia.

Fue por este motivo que nuevamente debió sentarse en el banquillo dentro de una de las salas del palacio de Tribunales. En ese contexto el fiscal Nicolás Schiattino le pidió a la jueza Carolina Parra que le ordenara al hombre cumplir con prisión preventiva. Este pedido se sostenía en el evidente poco interés que demostró Sanz en haber ocasionado el fallecimiento de Susana Vega, manejando su vehículo con total normalidad.

Finalmente la magistrada accedió a esta solicitud, ordenando que el anciano cumpla con 4 meses de preventiva domiciliaria. Sumado a esto no podrá manejar ningún vehículo con motor durante 6 meses, el mismo plazo que se estableció para la investigación penal preparatoria.