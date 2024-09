Inédito: un detenido será entrevistado para ocupar un cargo judicial

Desde hace un tiempo que se formó una gran polémica en San Juan, luego de que un conocido abogado penalista quedara involucrado en un caso de trata de personas. Por este mismo caso el letrado quedó detenido. Ahora se dio una cuestión inédita, el hombre se había postulado para ocupar un cargo como defensor oficial y en su calidad de aprehendido será entrevistado de todas formas por Legisladores Provinciales.

Fernando Castro, abogado de Gustavo De la Fuente, comentó en Cien por Hora cuál es la insólita situación en la que se encuentra su cliente. Se trata de que el doctor se había anotado para concursar por un importante cargo judicial antes de ser privado de su libertad y a pesar de ello sería entrevistado de todas formas.

'Tengo entendido que la Cámara de Diputados de la provincia de San Juan emitió una resolución en la cual se citaba al Dr. De la Fuente, para el día viernes 20 de septiembre a una entrevista en el recinto de Diputados para cumplir con el procedimiento vinculado con la terna en la cuál está incluido. Se puso en contacto conmigo alguien de la Cámara de Diputados, se me comunicó que había salido esta resolución nada más', reveló

Sobre la modalidad en la que se debería realizar esta entrevista, Castro reveló que es algo que debe resolver el propio De la Fuente o su entorno familiar. En ese sentido, explicó lo complejo que sería que trasladaran a su cliente hasta la Legislatura Provincial.

'Lo debe resolver directamente el doctor o su núcleo familiar directo, en este caso a la esposa, a los hijos. Si se decidiera, por ejemplo, trasladarlo al recinto legislativo, eso va a requerir una movilidad del Servicio Penitenciario Provincial, con la apoyatura de la Policía Federal y Gendarmería, lo tendrían que llevar esposado, sería toda una escena realmente patética', explicó.

Por otro lado, el entrevistado aseguró que existe la posibilidad de que alguien de la Cámara de Diputados se presente en el Penal de Chimbas, pero que él está insistiendo para que se haga por videollamada. Sin embargo, aclaró que De la Fuente está dispuesto a mantener este encuentro en cualquier modalidad.

'Sostuve que en este momento se puede lograr una entrevista por otros medios sin necesidad de acudir a esta modalidad, como puede ser el Zoom. El lunes pasado tuvimos una audiencia de tres horas con esta modalidad. No veo por qué la Legislatura no puede recibir al doctor por esta misma modalidad. Me dijo la esposa que surgió la oportunidad de entrevistarlo en el Servicio Penitenciario y que él no tiene ningún problema en brindarle la entrevista. Está dispuesto en cualquier modalidad', sentenció.