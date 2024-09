El relato de la ex de Parisí: 'Mi causa fue tomada como algo gracioso'

Por la mañana de este martes 3 de septiembre se llevó a cabo una de las audiencias más importantes dentro del juicio contra Mario Parisí. Se trata del día en en que se conocerá la sentencia luego de los alegatos finales. En ese contexto la denunciante decidió hablar frente al juez, relatando lo complejo que fue para ella atravesar este proceso que asegura que durante mucho tiempo la gente tomó como 'algo gracioso'.

María Fernanda Sánchez fue la mujer que denunció hace casi 3 años a Mario Parisí, su expareja. Ella aseguró que el ex funcionario judicial la insultó, la molió a golpes, la amenazó y después había enviado a uno de sus amigos a ofrecerle tanto dinero como pasajes al exterior a cambio de que no lo denunciara. Desde ese momento ha estado atravesando un calvario que espera que tenga un final satisfactoria.

'Yo soy Fernanda, yo he estado atravesando hasta el día de hoy un proceso duro, muy largo, muy doloroso y que yo no merecí. Denuncié porque yo lo que quiero es justicia, justicia por algo que a mí me hicieron y yo denuncié a una persona, a mi atacante. Yo no involucré a más personas, al contrario, a mí me involucraron en un circo porque mi causa fue tomada como una novelita rosa, fue tomada como algo gracioso, como que ya parecía cualquier cosa, no fue valorada. Quería que me escucharan y que supieran la verdad porque yo no he mentido en ningún momento', declaró.

Seguidamente, Sánchez aseguró que durante mucho tiempo se burlaron de ella y no tomaron en serio su presentación ante la Justicia. Por último, aseveró que lo que busca no es vengarse de quien supo ser su pareja, sino que Parisí cumpla con un sentencia justa de ser encontrado culpable.

'Si hay personas que se involucraron, no las involucré yo. Si esto se hizo más grande y tuve que salir yo a pedir justicia por las calles y por los medios, es porque me llevaron a esto. Yo no lo busqué, yo no lo pedí. Me costó mucho hacer la denuncia, me costó mucho procesar todo este tiempo, todo lo que he vivido. He seguido recibiendo violencia, burlas y atropellos. No se me ha valorado en muchas oportunidades estando en las audiencias. Quiero decir que yo venganza no quiero, justicia sí', sentenció.