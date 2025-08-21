El 3 de marzo de 2020, una joven de apenas 18 años falleció en San Juan luego de ser sometida a una intervención que debía ser sumamente sencilla. Desde ese momento, su madre encabezó una lucha en la Justicia que recién ahora, más de 5 años después, parece empezar a dar resultados. Finalmente, el próximo 9 de septiembre comenzará el juicio por la muerte de Julieta Viñales.

La muchacha fue a visitar a un médico para someterse a una cirugía de amígdalas, un procedimiento que en principio no debía generar complicaciones. Sin embargo, la operación que realizó el otorrino Maximiliano Babsía terminó de la peor manera posible.

Aparentemente, el especialista cometió un error dentro del quirófano, lo que le ocasionó una hemorragia a Julieta que él no supo controlar. Debió solicitar la colaboración de otro médico para frenar el sangrado. A pesar de esta situación, le dieron el alta médica a la paciente.

Desde ese momento, Viñales comenzó a sufrir distintas hemorragias que motivaron su ingreso en el Marcial Quiroga. Llegó a descompensarse por un shock hipovolémico, hasta que días después ocurrió lo peor. Fue derivada al hospital Rawson y dentro del nosocomio perdió el 80% de la sangre de su cuerpo.

A pesar de que se solicitaron unos 80 donantes de sangre, el cuerpo de Julieta sufrió muerte cerebral y luego de 20 días de lucha no resistió más. Así fue como, el 3 de marzo, la vida de esta sanjuanina de apenas 18 años llegó a su fin de forma espantosa.

Desde ese momento, Cynthia Aboal, la madre de Viñales, empezó una lucha para buscar justicia por lo ocurrido con su hija. En todo momento sostuvo que el deceso se produjo por una mala praxis del Dr. Babsía, quien finalmente será juzgado a partir de las 08:30 del martes 9 de septiembre.