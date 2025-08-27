A primera hora de este miércoles dos presuntos integrantes de la banda de los “roba ruedas” asistieron a Tribuales y allí se les dictó la prisión preventiva mientras la parte fiscal solicitó tiempo para continuar con la investigación. Y es esta banda que, con los dos capturados en las últimas horas, involucró entre sus golpes a dos intendentes.

La Justicia envió al penal a Rubén “Cuchillo” Díaz durante 3 meses con prisión preventiva mientras se investiga y a Nelson Vivares a su casa, también con preventiva por el mismo tiempo, mientras proceden con las averiguaciones por el plazo de 8 meses.

Estos dos sujetos fueron los últimos en ser detenidos tras una semana en la que fueron buscados luego que cayera el resto de la banda que se dedicaba presuntamente a robar ruedas de vehículos y algunas movilidades, entre otras cosas.

Y entre las víctimas que tuvo esta banda se encuentran dos intendentes de departamentos populosos de la provincia. El primero en ser afectado fue Fabián Aballay, intendente de Pocito, cuando le sustrajeron el auxilio de su camioneta mientras estaba en una zona de Capital.

El otro en cuestión y que vivió las consecuencias de esta banda fue el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, quien también le abordaron el vehículo y le robaron una rueda, pese a que luego recuperó el neumático.

El resto de los integrantes de la banda que presuntamente robaban las ruedas y que fueron detenidos la semana pasada son: Mauricio “Pitufo” Rodríguez, Pablo “Dibu” Díaz, Carlos Maximiliano Páez, Gastón Ismael Guzmán, Ramón Héctor Anes y Lucas Rodrigo Solís.