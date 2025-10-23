En la jornada del miércoles, el Tribunal de Impugnación confirmó el fallo que beneficia al joven acusado de violar a su amiga e intentar sobórnala con chocolates. Esto se dio luego de ser acusado por abuso sexual, afrontar un juicio oral y público, incluso fue absuelto por el beneficio de la duda.

Fuentes del caso mencionaron que Joaquín Danilo Delgado Charcos recibió ahora el respaldo del tribunal superior, ya que el magistrado entendió que no había elementos suficientes para condenarlo por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

Cabe mencionar que el fiscal Tomas Plaza apeló a la absolución, por lo que la causa quedó en manos de Impugnación. Allí avalaron la sentencia de la primera instancia.

En esta instancia judicial, aludieron a que la defensa no tiene la obligación de probar su inocencia ni de suplir falencias investigativas. A la vez, recordaron que el juez de primera instancia había señalado deficiencias probatorias graves: no se peritó la camioneta donde habría ocurrido el hecho; no se tomaron muestras ni hisopados en la caja o compuerta del vehículo; y hubo ausencia de lesiones vaginales en la víctima.

A su vez el Ministerio Público alegó que el juez no aplicó una perspectiva de género ni valoró la vulnerabilidad de la víctima. Pero Blejman respondió que no hubo indicios de que el magistrado hubiera actuado con sesgos de género. Tras ello se confirmó la absolución por el beneficio de la duda para el joven representado por Ivana Salas y Rodrigo Aguirre.

El hecho

El caso salió a la luz hace un año, cuando el acusado fue detenido por las autoridades, señalado como responsable de haber abusado sexualmente de una amiga y de intentar sobornarla con chocolates.

Durante el juicio, el fiscal Plaza relató que, tras cometer la violación en una zona oscura de El Pinar, Delgado Charcos llevó a la víctima de regreso a su casa y, en el camino, detuvo el vehículo para comprarle chocolates. Según la acusación, su intención era obtener su perdón y minimizar lo ocurrido.

La denunciante sostuvo además que el hombre volvió a contactarla en los días siguientes, enviándole mensajes en los que insistía con disculparse y pedirle que no lo denunciara.