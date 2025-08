El 1 de mayo de 2025 se denunció en ANIVI que una bebé fue abusada sexualmente por un hombre. En las últimas horas las autoridades absolvieron al acusado, al no poder demostrar que él cometió el ultraje.

Valentina Bucciarelli, fiscal a cargo del caso, habló con el móvil de Canal 13 acerca de esta situación. La autoridad recordó que la denuncia fue radicada por la madre de la criatura. Ella había contado que todo se dio en un cumpleaños que estaban celebrando en un domicilio situado en la Esquina Colorada.

“Esta mujer llevó a dormir a una habitación a su bebé y unos 40 minutos después ingresó al cuarto para ver como estaba la niña. Advirtió que el señor Godoy estaba allí con el buzo levantado, la niña en la cama seguía durmiendo, la destapó y notó que tenía tanto el pantalón como el pañal desprendidos y que tenía algo como saliva. En virtud de ello presentó la denuncia. Se detuvo al acusado”, expresó.

Como parte de la investigación se tomaron muestras corporales de la niña en zonas anales, perianales, vaginales, etc. Sumado a esto se secuestró la ropa y el pañal que tenía puesto. Sumado a esto se formó una junta médica para determinar si era imputable el acusado o no. Los profesionales determinaron que tenía un retraso mental moderado. Sin embargo, esto no fue lo que hizo que el caso terminara en un sobreseimiento.

“Luego de formalizada la causa se tomaron las muestras corporales a la niña y al imputado, de esos cotejos genéticos resultaron negativos para líquido seminal y saliva humano. En definitiva el cotejo genético demostró que no estaba el ADN de Godoy en ninguna de las muestras colectadas. El 25 de julio surgió el sobreseimiento porque se agotaron los medios de prueba que se pueden realizar este caso”, manifestó.

En pocas palabras, ningún especialista pudo determinar que la bebé haya sido efectivamente abusada. La criatura estuvo internada en el hospital Rawson, donde detectaron una paspadura en sus partes íntimas. Sin embargo, se demostró que se debía a una dermatitis causada por los pañales.