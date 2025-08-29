En las últimas horas se dio a conocer la condena por un caso muy sensible que estaba tratando la Justicia de San Juan. Se trata de un vecino de Caucete que se demostró que abusó, al menos en tres ocasiones, a la nieta de 4 años de su pareja.

El acusado es un caucetero que vivió un juicio en su contra que se extendió durante dos semanas. Desde la Fiscalía solicitaron que fuera condena a 6 años de prisión, pero el juez Javier Figuerola no tuvo la misma consideración.

Si bien se consiguió probar un total de tres Abusos simples, donde el hombre tocaba las partes íntimas de la menor de 4 años, el magistrado indicó una condena de 2 años y 6 meses. Esto indica que será de cumplimiento condicional, por lo que seguirá libre.

La ocurrencia de los hechos se confirmó luego de que personal de ANIVI, entrevistara a la pequeña. Ella reveló que todo sucedió por las tardes y las noches, con la pareja de su abuela a quien ella consideraba como su abuelo.