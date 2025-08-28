La Justicia de San Juan condenó a un hombre identificado como I.E. a tres años de prisión de cumplimiento condicional tras ser encontrado responsable de abusar sexualmente de la hija de su ex pareja, una adolescente que hoy tiene 16 años.

De acuerdo con los elementos de convicción, los hechos ocurrieron cuando la víctima tenía entre 13 y 14 años, período en el que el imputado convivía con ella y su madre. El tribunal acreditó que el hombre aprovechaba los momentos de soledad para realizar tocamientos por encima de la ropa, constituyendo así conductas de abuso sexual simple reiterado.

En la audiencia celebrada ayer, y mediante un acuerdo de juicio abreviado entre la Fiscalía y la defensa, la jueza de Garantías resolvió hacer lugar al acuerdo y declarar la culpabilidad del acusado, imponiéndole la pena de prisión condicional junto al pago de las costas del proceso.

La condena recayó por el delito de “abuso sexual simple reiterado agravado por la convivencia”, figura contemplada en el artículo 119 del Código Penal Argentino.

Además, el tribunal dispuso la aplicación de medidas de protección hacia la menor, con el objetivo de resguardar su integridad y garantizar que no vuelva a tener contacto con el condenado.