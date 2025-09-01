Durante la jornada de este 1 de septiembre, en las salas de Tribunales ubicadas sobre avenida Ignacio de la Roza, se llevó a cabo un juicio abreviado por el que un hombre terminó siendo condenado por una causa caratulada como “Abuso sexual en prejuicio de una menor representada por un establecimiento escolar”. Se comprobó que el agresor es el tío de la menor y abusó de ella en reiteradas ocasiones.

Por el delito, el hombre identificado por la Justicia como S.A., deberá afrontar una condena de dos años de prisión condicional y durante este tiempo: constituir un domicilio legal, prohibir el acercamiento o cualquier tipo de contacto con la víctima a una distancia no inferior de 500 metros. También se le prohibió el acercamiento o cualquier tipo de acto turbatorio y/o molesto con la víctima por cualquier medio (telefonía móvil, WhatsApp, Instagram, etc.).

Asimismo, el condenado deberá realizar un tratamiento psicológico, previo informe de la OMA, sobre su necesidad para que aborde la problemática del objeto de la condena.

Los abusos ocurrieron en reiteradas oportunidades, aprovechando el vínculo de parentesco y la situación de cercanía y confianza, oportunidad en la que el imputado sometió a la menor a tocamientos en sus partes íntimas.