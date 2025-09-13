Un joven electricista fue condenado este viernes a seis años de prisión efectiva por abusar sexualmente de una amiga que se encontraba alcoholizada y dormida. El fallo fue dictado por la jueza Carolina Parra, en el marco de un juicio oral por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

Según la acusación, los hechos ocurrieron en septiembre de 2024, cuando la víctima, amiga del acusado, concurrió al departamento del electricista tras aceptar una invitación. Allí compartieron bebidas alcohólicas y, luego de un rato, quedaron solos. La denuncia sostiene que la joven estaba alcoholizada y se quedó dormida alrededor de las 21:30.

Más tarde, la víctima despertó al sentir que el acusado le tocaba el abdomen, notó que ella estaba desnuda de cintura para abajo y observó que él la estaba filmando con el celular. La denunciante afirmó que no hubo consentimiento sexual, y que al día siguiente le preguntó qué sucedió. El hombre le respondió “¿No te acordás?” y dijo que “la culpa la tuvo el alcohol”.

La investigación incluyó pruebas médicas que constataron lesiones genitales compatibles con un ataque sexual, el análisis de ADN que identificó al condenado en las muestras recolectadas, y un estudio toxicológico que determinó que la víctima estaba en estado de intoxicación etílica, lo que la colocaba en una condición de indefensión. Además, un informe psicológico respaldó su versión. Así lo informó el medio Tiempo de San Juan.

Hasta que la sentencia quede firme, el joven de apellido Cáceres Oviedo continuará libre. Su defensa había sostenido durante el juicio que hubo consentimiento, argumentando que la joven lo había llamado y que ambos mantuvieron relaciones sexuales de común acuerdo.