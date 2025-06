Un terrible hecho se conoció cuando este miércoles la Justicia de San Juan condenó a 10 años de prisión efectiva a un hombre que abusó sexualmente de sus hijas de 8 y 9 años. El imputado aprovechaba los momentos para cuidar a las dos pequeñas para manosearlas e inclusive para abusarlas carnalmente.

El acusado accedió a un juicio abreviado, lo que fue homologado por el juez de Garantías. El magistrado definió condenar al acusado P. C, (nombre no expuesto para no revelar la identidad de las menores de edad), como autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado agravado por el vínculo, la guarda y la convivencia preexistente con menores de 18 años, en perjuicio de una de las niñas. Además del delito de abuso sexual simple reiterado en concurso real con abuso sexual con acceso carnal reiterado, también agravado, en perjuicio de la otra menor.

Mientras, el juez sentenció que el condenado continúe detenido en el Servicio Penitenciario Provincial, con prisión preventiva, hasta que la sentencia quede firme.