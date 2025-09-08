Un nuevo accidente de tránsito generó preocupación en Santa Lucía. Este lunes 8 de septiembre, alrededor de las 12:50 horas, una camioneta Ford Ranger y una motocicleta Guerrero Trip 110 cc protagonizaron una violenta colisión en la esquina de calle San Lorenzo y el Lateral de Av. Circunvalación, anillo externo.

Según fuentes policiales, la camioneta era conducida por Sergio Yanzón, de 38 años, quien circulaba por el Lateral hacia el norte. Pese a la existencia de un cartel de “Pare”, el vehículo avanzó e impactó contra la motocicleta que transitaba por San Lorenzo hacia el oeste, guiada por María Maturano, de 33 años.

Tras el choque, la motociclista resultó lesionada y fue trasladada en ambulancia al Hospital Rawson. Allí, el personal médico confirmó que presentaba fractura en el miembro superior derecho y politraumatismos, por lo que quedó en observación.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 29. Además, se hicieron presentes funcionarios judiciales: el fiscal Francisco Nicolía y el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi Marcovecchio, quienes quedaron a cargo de la investigación.

Las autoridades analizan las responsabilidades en el siniestro, que fue caratulado como un caso de lesiones culposas en accidente de tránsito.