Miguel Atampiz, exintendente y actual diputado provincial por Zonda fue acusado por familiares por presunta violencia intrafamiliar. Según se pudo conocer, la hermana de Atampiz acudió al Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG) para dar a conocer el caso, pero no realizó la denuncia. Según fuentes consultadas, el hombre habría amenazado y lastimado con un cuchillo a la mujer.

El diputado habría sido protagonista de un caso de maltrato dentro den seno familiar, pero la denuncia no se radicó, por lo que, la fiscalía debe decidir si promueve la acción contra Atampiz o si se inicia una investigación contra el exintendente de Zonda.

Cabe destacar que Atampiz tiene un historial relacionado con la violencia. En el año 2014 también se vio envuelto en una problemática con su expareja y el actual novio de ella. El diputado fue detenido al protagonizar una pelea en la puerta de la Comisaría 14°.

El hecho ocurrió a fines de diciembre del 2014 en horas de la madrugada, cuando Atampiz había ido a la casa de su expareja. Al llegar al lugar, se encontró con su expareja, quien estaba en compañía de su actual novio. En ese momento comenzaron a discutir y la mujer junto a su pareja decidieron ir a la comisaría para denunciarlo por amenazas.

En la puerta de la Comisaría 14°, la pareja fue alcanzada por Atampiz, quien le propinó golpes de puño al hombre que desempeñaba funciones como policía. Es por ello que los efectivos policiales detuvieron al exintendente.