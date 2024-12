Un delicado caso de abuso sexual salió a la luz en San Juan esta semana. El pasado miércoles dos hermanos fueron detenidos, al estar acusados de ultrajar a una vecina que presenta un retraso madurativo moderado.

Se trata de dos sujetos, uno de 45 y otro de 55 años de edad, dedicados al rubro de la panadería. Los mismos fueron señalados por presuntamente someter sexualmente, en más de una ocasión, a una mujer que iba a su casa a realizar tareas domésticas.

Esta persona, de la que no se revela la identidad para resguardarla, le contó a un amigo que estos hermanos amenazaban con no pagarle el sueldo si no accedía a tener relaciones con ellos. Fue a partir de ese momento que comenzó el proceso legal, a partir de la denuncia presentada el 10 de diciembre.

En ese contexto recientemente se dio la audiencia de formalización por este caso. Lejos de lo que ocurre actualmente, estos dos hombres decidieron declarar. El mayor de los acusados manifestó lo siguiente: ‘Soy una persona trabajadora, tenemos un buen concepto en el barrio. Ella fue a pedir comida y ayuda a la casa y la ayudamos, como a muchos vecinos. Queremos que se descubra la verdad, es muy injusto esto, estamos muy sorprendidos’.

Por otro lado, el menor de los hermanos aseguró que ‘Siempre he repudiado esas cosas y venir ahora a escuchar estas barbaridades (…). Somos gente de trabajo. Soy amable y solidario con todos, nunca tuve un problema con nadie. Juro por la memoria de mi padre que no le hice nada’.

Finalmente, si bien las fiscales Rocío Toledo y Victoria Ruiz habían pedido prisión preventiva para ambos, el juez de Garantías Alberto Caballero, lo rechazó. Ellos solamente deberán presentarse cada 20 días en una comisaría, no salir de la provincia o del país sin permiso y no acercarse a la denunciante o su familia.