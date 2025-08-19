Durante el pasado lunes 18 de agosto se llevó a cabo una audiencia en los tribunales, donde el imputado fue un médico sanjuanino. El mismo está acusado de estafarle unos $250.000 a uno de sus propios pacientes.

El profesional señalado es Leonardo Santiago Furlotti Barassi, un traumatólogo sanjuanino. Él está acusado de engañar a Axel Marinero, un empleado metalúrgico de 33 años de edad. Esta persona se había cortado el tendón de Aquiles jugando al fútbol el 30 de octubre pasado y fue a ver al mencionado especialista.

Por este motivo, el 4 de noviembre fue internado. En ese contexto, le pagó $250.000 a Furlotti Barassi por Mercado Pago, en concepto de la sutura y el implante que le colocaron. A las 48 horas, Marinero fue operado, recibió el alta médica y el 11 de ese mismo mes murió.

Por este caso, sus familiares, el 17 de marzo, llevaron al médico ante la Justicia. Pidieron que lo investiguen por un posible homicidio culposo, por estafa e incumplimiento de sus deberes. Si bien se terminó desestimando el primer cargo, se le dio curso a la investigación de las demás acusaciones.

Por este motivo, las autoridades dieron un plazo de 6 meses para la recolección de pruebas. Si bien Furlotti no estará preso, no podrá salir de la provincia mientras siga en pie la acusación en su contra.