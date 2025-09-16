Recientemente quedó en el ojo de la tormenta un panadero del departamento Sarmiento. Esto se debe a que se presentó una denuncia realmente grave en su contra, en la que se afirma que abusó sexualmente de una niña por varios años.

El acusado es un sujeto de 49 años de edad, el cual no se identifica para no exponer a la presunta víctima. La menor de edad que habría sido afectada es una amiga de su hija, quien hoy en día tiene 19 años pero sus relatos van desde los 6 hasta los 11 años.

Hacen 13 años se habrían dado las primeras situaciones en la que este hombre la habría besado. Unos 2 años más tarde comenzó a enseñarle películas de alto contenido sexual cuando ella visitaba su casa. Este tipo de conductas se mantuvieron hasta llegar al punto en que en 2015 la abusó sexualmente un día que se quedó a dormir en su vivienda.

Estos ultrajes se habrían perpetuado hasta el 2018, situación que ella nunca fue capaz de denunciar por el miedo y la vergüenza que sentía. Ahora esta persona estará cumpliendo prisión preventiva por un plazo de dos meses mientras se desarrolla la investigación en su contra.