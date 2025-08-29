Un joven pizzero de 24 años enfrentará en los próximos días un juicio acusado de abusar sexualmente de sus sobrinos, hoy de 11 y 10 años. Según la investigación llevada adelante por la UFI ANIVI, hay elementos suficientes para que sea condenado a 10 años de prisión, aunque la Defensa insiste en que se trata de una denuncia surgida en medio de una disputa familiar.

El caso se originó a partir de la denuncia presentada el 14 de mayo por la madre de los niños. En su declaración, la mujer aseguró que, tras un diálogo con su hija, la menor reveló un episodio ocurrido cuando tenía entre 4 y 5 años, en el que su tío los habría obligado a prácticas de connotación sexual en la casa de la abuela paterna.

La Fiscalía, a cargo de Andrea Insegna junto a la ayudante fiscal Florencia Buteler, incorporó como prueba el testimonio de los menores y un informe psicológico que avala la veracidad del relato. Para el Ministerio Público, estas pruebas son suficientes para sostener la acusación y reclamar una pena de cumplimiento efectivo.

Por su parte, el joven imputado, cuya identidad se resguarda para preservar a las víctimas, negó los hechos y, a través de sus abogados defensores Martín Zuleta y Nicolás González Parazza, aseguró que la denuncia es parte de los conflictos familiares surgidos tras la separación de su hermano con la madre de los niños. Además, remarcaron que sólo la nena refirió situaciones de abuso, mientras que su hermano no mencionó hechos similares.

Este jueves, el juez Diego Manuel Sanz dio por cerrada la investigación y elevó la causa a juicio. En el debate, tanto la Fiscalía como la Defensa presentarán sus pruebas y testigos. La resolución final quedará en manos del tribunal, que deberá determinar si el joven es culpable o inocente de los cargos que enfrenta.