Un reporte de Missing Children dio origen a una causa que terminó con la detención de un sanjuanino de 33 años. La información llegó el 5 de agosto a la UFI ANIVI, detallando la existencia de 47 videos de contenido sexual explícito con menores y 6 fotos de producción casera, en las que se veía a una niña junto a un sujeto que exhibía conductas sexuales hacia ella. Un tatuaje circular en la mano izquierda permitió a los investigadores identificar al sospechoso.

La detención fue solicitada por el fiscal Roberto Mallea y autorizada por el juez Guillermo Adárvez. Entre las pruebas sumadas al expediente figura la declaración de la expareja del acusado, quien manifestó que lo echó de la vivienda que compartían en Chimbas tras encontrar en su teléfono dos fotos en las que tocaba a su hija de 13 años.

Además, la pesquisa arrojó que habría pedido a terceros material de pornografía infantil por WhatsApp y que las imágenes tomadas con la menor, presuntamente mientras dormía, podrían haber sido distribuidas en internet.

Parte del material fue hallado en una cuenta de almacenamiento en la nube de Google, lo que reforzó la acusación. La Fiscalía solicitó un año de plazo para continuar con la investigación, ya que se secuestraron 11 teléfonos celulares y 2 tablets que serán sometidos a peritajes. También pidió 8 meses de prisión preventiva, argumentando que existe riesgo de fuga.

La defensora oficial, María Emilia Nielson, negó los hechos atribuidos a su defendido y se opuso a la prisión preventiva. Sin embargo, el juez hizo lugar al pedido de la Fiscalía y ordenó el traslado del acusado al Penal de Chimbas para cumplir los ocho meses solicitados. Además, autorizó que la menor sea entrevistada por profesionales de ANIVI para determinar si estaba al tanto de las conductas investigadas.