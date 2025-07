Rubén Sastre, padre de Carolina Sastre —la joven que perdió la vida en un accidente de tránsito en la Ruta 40—, volvió a alzar la voz contra los juicios abreviados en causas donde hay víctimas fatales. En diálogo con Canal 13, expresó su profundo dolor y la necesidad de que el responsable del hecho sea juzgado en un debate oral y público.

"Mi familia y yo siempre estuvimos en contra de los juicios abreviados cuando hay personas fallecidas. No le dan a las familias la posibilidad de expresarse ni de saber qué pasó", sostuvo Sastre. Carolina tenía 29 años y falleció en un siniestro. Según indicó su padre, el imputado en la causa, identificado como Flores, "nunca dio explicaciones" y desde un inicio se buscó llegar a un acuerdo entre la defensa y la fiscalía para cerrar el caso con un juicio abreviado, lo que generó rechazo por parte de los allegados de la víctima.

“Nunca supimos qué provocó el accidente. Nunca habló, nunca explicó. Por eso valoramos que la jueza Chicón haya decidido llevar el caso a juicio”, agregó Rubén, visiblemente conmovido. La causa había avanzado con un pedido de juicio abreviado, pero una resolución del juez revirtió esa posibilidad, lo que abre el camino hacia un juicio oral donde se conocerán los elementos probatorios, testimonios y circunstancias que rodearon el trágico hecho.

“Nada nos va a devolver a Carolina, pero al menos queremos saber qué pasó. Creemos que un juicio oral es la única forma de hacer justicia y sentar un precedente para tantas otras familias que, como la nuestra, han perdido a un ser querido en un accidente vial”, remarcó Sastre.

Además, cuestionó que muchas veces se trate a los familiares de víctimas como si no existieran: “La justicia debe velar por las víctimas y por sus familias. No puede ser que las decisiones se tomen en reuniones privadas sin que tengamos voz ni información”. Finalmente, insistió en que el acusado tenga todas las garantías de defensa, pero dentro del marco de un juicio legítimo: “No pedimos que lo manden directo al penal. Queremos que se defienda, que diga qué pasó, y que un juez determine su responsabilidad. Pero no a puertas cerradas, sin verdad ni justicia”.

El caso volverá a manos de la jueza Chicón, quien junto a la fiscalía deberá avanzar con la acusación formal y fijar la fecha para el juicio. Además el hombre recordó: "Cuando a uno le toca, se da cuenta de la realidad de cientos de familias que han perdido a seres queridos y no hubo justicia, como es el caso de Lucía Rubiño". Para Rubén Sastre y su familia, esa instancia representa una oportunidad de reparación, aunque saben que nada mitiga del todo la pérdida. “A Carolina le arrebataron la vida, sus sueños, sus estudios… No va a volver. Pero al menos merecemos saber la verdad y que haya una condena justa”.