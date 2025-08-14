Alday, condenado a pagar $4 millones por injurias contra el periodista Sebastián Saharrea

El nombre de Horacio Raúl Alday ya ocupaba titulares por ser condenado, el pasado 4 de julio, a seis años de prisión como coautor, junto a Santiago Graffigna, del caso de corrupción más grave registrado en San Juan: la llamada megacausa de expropiaciones. Ahora, su prontuario suma un nuevo capítulo judicial.

El 8 de agosto, la jueza contencioso administrativa Adriana Tettamanti dictó una sentencia que lo responsabiliza civilmente por injuriar al periodista Sebastián Saharrea, condenándolo a abonar $4.000.000 más intereses, monto que el demandante adelantó será íntegramente destinado a causas benéficas.

El origen de este proceso se remonta a declaraciones de Alday durante el juicio oral de la megacausa, en abril de 2024, cuando acusó falsamente a Saharrea de pretender cobrarle para publicar su versión de los hechos. Según el fallo, esas manifestaciones no solo carecieron de sustento probatorio, sino que fueron proferidas con la intención deliberada de dañar la reputación del periodista y del medio que dirige, Tiempo de San Juan.

La jueza destacó que el ataque de Alday excedió por completo el marco de una defensa en juicio. “Tenía plena conciencia de la ofensa al honor y reputación del Sr. Saharrea, que afectan la confianza y credibilidad periodística”, escribió Tettamanti en su resolución. La magistrada también enfatizó que la labor de Saharrea, quien investigó y reveló aspectos clave del entramado de corrupción, se encuadra en el derecho constitucional a buscar, recibir y difundir información de interés público.

En su defensa, Alday intentó escudarse en un presunto derecho a réplica, alegando que Tiempo de San Juan se negó a publicar material enviado por él. Sin embargo, la sentencia demuestra que nunca recurrió al mecanismo judicial previsto para ejercerlo, pese a que la Constitución de San Juan le otorgaba un plazo y procedimiento claros. Para la jueza, esto revela que su intención no era rectificar información, sino intimidar y desacreditar.

El fallo también rechaza los intentos de Alday de desconocer la condición de periodista de Saharrea, recordando que en Argentina y bajo estándares internacionales no se requiere título habilitante ni matrícula para ejercer la profesión. Tettamanti citó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y pronunciamientos de la Corte Interamericana, que prohíben la colegiación obligatoria por considerarla restrictiva de la libertad de prensa.

La resolución ordena además la publicación de la sentencia en el expediente penal de la megacausa de expropiaciones, subrayando que los agravios fueron proferidos en ese mismo contexto. Y remarca que las investigaciones periodísticas de Saharrea tenían un indudable interés público, al exponer una trama que involucró a abogados, jueces, peritos y funcionarios en perjuicio del Estado provincial.

Aunque la condena aún puede ser apelada, el fallo ya es visto como un precedente relevante para la protección de la labor periodística en la provincia y el país.